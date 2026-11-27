Infortunio Musiala, nuova tegola per il Bayern Monaco: il trequartista tedesco ha riportato un problema muscolare alla coscia destra. Il comunicato del club bavarese

Brutte notizie in casa Bayern Monaco. Jamal Musiala è costretto a fermarsi nuovamente a causa di un infortunio muscolare alla coscia destra, che lo terrà lontano dal terreno di gioco per un periodo ancora da definire.

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Il trequartista tedesco, classe 2003, era rientrato recentemente dopo un precedente problema fisico, ma adesso dovrà affrontare un nuovo stop. Una situazione complicata per il Bayern, già alle prese con diverse indisponibilità.

A confermare l’infortunio è stato direttamente il club bavarese attraverso un comunicato ufficiale.

Infortunio Musiala, il comunicato ufficiale del Bayern Monaco

Gli accertamenti effettuati dallo staff medico hanno evidenziato un problema al bicipite femorale della coscia destra.

Il Bayern Monaco ha comunicato la diagnosi senza fornire indicazioni precise sulla durata dell’assenza.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL BAYERN MONACO – «Lo staff medico dell’FC Bayern ha diagnosticato nella giornata di venerdì che Jamal Musiala ha riportato un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Musiala sarà quindi indisponibile fino a data da destinarsi».

La comunicazione, pubblicata sul sito ufficiale del Bayern Monaco, conferma quindi che il calciatore dovrà osservare un nuovo periodo di stop.

Bayern Monaco, Musiala ancora ai box: emergenza infortuni

L’ennesimo problema fisico arriva in un momento particolarmente complicato per il Bayern Monaco, che deve già fare i conti con le difficoltà legate alle condizioni di diversi giocatori.

Tra i nomi coinvolti figurano Harry Kane, Manuel Neuer, Michael Olise, Serge Gnabry e Ismael Saibari.

Musiala era tornato recentemente a disposizione dopo una precedente assenza, rendendo questo nuovo contrattempo particolarmente significativo.

Infortunio Musiala, quando torna? Possibile rientro nel 2027

L’interrogativo principale riguarda i tempi di recupero di Jamal Musiala.

Alcune indiscrezioni indicano uno stop di quattro-sei settimane, una previsione che potrebbe rinviare il ritorno del tedesco ai primi mesi del 2027.

Tuttavia, il Bayern Monaco non ha confermato questa tempistica e, al momento, non è possibile stabilire con certezza quando il trequartista tornerà disponibile.

Il club dovrà monitorare l’evoluzione del problema muscolare prima di definire un programma di recupero.

Per Musiala si tratta di un’altra interruzione in una stagione già condizionata dagli infortuni. Il Bayern attende nuovi aggiornamenti medici, con l’obiettivo di ritrovare il proprio talento nelle migliori condizioni possibili.