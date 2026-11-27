Giacomo Calò, un nome che nel 2026 unisce calcio e musica: il centrocampista del Frosinone sogna la prima convocazione in Nazionale, mentre il suo omonimo è tra i quattro finalisti di X Factor

A un passo da un sogno. Anzi, due. È la storia curiosa e affascinante di due ragazzi che condividono lo stesso nome e cognome, Giacomo Calò, ma che stanno costruendo il proprio successo in mondi completamente differenti: il calcio e la musica.

Il primo ha 29 anni, gioca nel Frosinone e sta vivendo una stagione sorprendente alla sua prima esperienza in Serie A. Il secondo ne ha 23, arriva da Nardò, in provincia di Lecce, e ha appena conquistato la finale di X Factor 2026, in programma il prossimo 3 dicembre.

A rendere ancora più particolare questa coincidenza è il titolo dell’inedito del giovane cantante, “A un passo da“, un’espressione che sembra raccontare perfettamente anche il momento del suo omonimo calciatore.

Perché uno è a un passo dalla possibilità di vincere X Factor, mentre l’altro spera di avvicinarsi sempre di più alla Nazionale italiana.

Giacomo Calò, dal Frosinone al sogno Nazionale: numeri da protagonista

A 29 anni, il Giacomo Calò calciatore sta vivendo una delle stagioni più importanti della propria carriera.

Dopo una lunga gavetta tra Serie C e Serie B, con esperienze anche nelle fila di Genoa, Cesena e Cosenza, il centrocampista ha finalmente raggiunto la massima categoria.

Con il Frosinone di Massimiliano Alvini, rivelazione di questo inizio di campionato, Calò si è imposto come un elemento fondamentale per gli equilibri della squadra.

Non soltanto geometrie e qualità nella gestione del pallone: nelle prime 12 partite di Serie A ha già realizzato 5 gol e un assist, numeri sorprendenti per un centrocampista con le sue caratteristiche.

Prestazioni che hanno attirato l’attenzione anche in ottica Nazionale. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha parlato del giocatore, senza però averlo ancora convocato.

La maglia azzurra rimane dunque un obiettivo da conquistare, ma il percorso intrapreso dal centrocampista ciociaro alimenta le sue ambizioni.

Giacomo Calò, la grande occasione a X Factor 2026: il cantante vola in finale

Dagli stadi ai palcoscenici, cambia lo scenario ma non il protagonista.

L’altro Giacomo Calò, classe 2003, è uno dei quattro finalisti di X Factor 2026. Originario di Nardò, il giovane artista ha costruito il proprio percorso attraverso studio, sacrifici e tanta gavetta.

Dopo il diploma da geometra, si è trasferito a Milano per perfezionarsi nel canto pop, facendo esperienza anche nei pianobar e nei villaggi turistici.

Nel talent è entrato nella squadra di Francesco Gabbani, conquistando l’X Pass grazie all’interpretazione di Almeno tu nell’universo di Mia Martini.

Da quel momento, la sua crescita è stata costante, fino alla semifinale del 26 novembre, nella quale ha convinto con Una lunga storia d’amore di Gino Paoli e When a Man Loves a Woman, nella celebre versione di Michael Bolton.

Due esibizioni che gli hanno spalancato le porte della finalissima del 3 dicembre.

Giacomo Calò, «A un passo da»: l’inedito firmato da Giuliano Sangiorgi che unisce due sogni

Il dettaglio più suggestivo di questa doppia storia è proprio il titolo del brano inedito del cantante: A un passo da.

La canzone porta la firma di Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, e rappresenta una tappa importante nel percorso artistico del giovane salentino.

Ma quel titolo sembra adattarsi perfettamente anche all’esperienza sportiva del suo omonimo.

A un passo da X Factor, per il cantante che sogna di vincere il talent. A un passo dalla Nazionale, almeno nelle ambizioni, per il centrocampista che vuole continuare a stupire in Serie A.

Due traguardi diversi, entrambi ancora da raggiungere.

Giacomo Calò, da Nardò a Frosinone: un 2026 da ricordare per entrambi

Intanto, a Nardò, cresce l’entusiasmo per il giovane cantante. La città si è stretta attorno al proprio talento, organizzando anche appuntamenti collettivi con maxischermi per seguire le sue esibizioni.

A Frosinone, invece, i tifosi si godono le prestazioni del loro regista, diventato uno dei simboli della sorprendente stagione ciociara.

Uno emoziona con la voce, l’altro con le giocate. Uno cerca l’applauso del pubblico davanti a un microfono, l’altro quello degli spettatori sugli spalti.

Stesso nome, stesso cognome, due talenti e due grandi sogni.

E se il 2026 dovesse davvero regalare a entrambi il traguardo tanto desiderato, il titolo della canzone potrebbe trasformarsi nel racconto perfetto delle loro storie: da A un passo da a un sogno finalmente realizzato.