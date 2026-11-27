Frosinone, Raimondo brucia le tappe e rientra dopo 26 giorni dall’infortunio: l’elenco dei convocati di Massimiliano Alvini

Importante novità tra i convocati del Frosinone per il prossimo impegno ufficiale: Antonio Raimondo torna ufficialmente a disposizione dopo l’infortunio alla caviglia rimediato lo scorso 1 novembre. Il numero 9 gialloblù ha bruciato le tappe del recupero, rientrando in gruppo dopo appena 26 giorni di stop e regalando una preziosa alternativa offensiva allo staff tecnico.

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Le scelte di Massimiliano Alvini e la gestione di Raimondo

Un recupero lampo molto atteso da Massimiliano Alvini che ritrova così il proprio riferimento avanzato in un momento cruciale della stagione. Resta ora da capire quale sarà il minutaggio concesso all’attaccante: lo staff tecnico valuterà nelle prossime ore se schierarlo subito dal primo minuto oppure gestirlo inizialmente dalla panchina per inserirlo a gara in corso, evitando ricadute dopo uno stop durato quasi quattro settimane.

Insieme al rientrante Raimondo, il tecnico ciociaro potrà contare su un gruppo numeroso e ben assortito in ogni reparto, con il supporto tra i pali di Sebastiano Desplanches , una retroguardia guidata dall’esperienza di Kevin Akpoguma e un centrocampo arricchito dalla qualità di Florian Grillitsch e Giacomo Calò. In attacco, oltre al numero 9, figurano anche elementi di spinta come Alessio Zerbin.

L’elenco completo dei convocati del Frosinone

Di seguito la lista ufficiale dei calciatori convocati da Massimiliano Alvini per la sfida:

Portieri: Desplanches, Palmisani, Pisseri.

Desplanches, Palmisani, Pisseri. Difensori: Akpoguma, Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic.

Akpoguma, Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic. Centrocampisti: Calò, Cichella, El Azzouzi, Grillitsch, Hasa, Masini, Schmid.

Calò, Cichella, El Azzouzi, Grillitsch, Hasa, Masini, Schmid. Attaccanti: Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Zerbin.