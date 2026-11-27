Marc Márquez annuncia il ritiro dalla MotoGP: l’addio in diretta Televisa a Valencia e il legame con il Barcellona

Clamoroso colpo di scena nel mondo dei motori: Marc Márquez, fuoriclasse spagnolo del motociclismo, ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro dalle competizioni. Dopo aver conquistato il decimo titolo iridato della sua straordinaria carriera, lo spagnolo ha comunicato la decisione in diretta televisiva a Valencia, pochi istanti prima di scendere in pista per il primo turno di prove libere dell’ultimo Gran Premio della stagione 2026.

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L’annuncio in diretta TV e i motivi dello stop

Davanti alle telecamere del paddock, Marc Márquez ha mostrato due cartelli destinati a entrare nella storia dello sport: il primo con la scritta «Ultima gara», il secondo con un messaggio rivolto ai tifosi, «Grazie a tutti, spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io». Subito dopo, nella conferenza stampa straordinaria organizzata d’urgenza il pilota è stato accolto da un lungo applauso dei giornalisti prima di spiegare le ragioni dell’addio.

«Solo mio fratello, a cui l’ho detto quando ho deciso di mettere la parola fine alla mia carriera», ha rivelato il campione spagnolo riferendosi ad Álex Márquez. «A mio padre l’ho detto solo mercoledì sera, a mia madre stamattina». Alla base della scelta ci sono i troppi infortuni subiti negli anni: «A marzo, quando ho firmato il rinnovo con Ducati, ero ottimista. Ma poi dopo Le Mans ho dovuto affrontare un’altra operazione. E ho iniziato ad aver paura. Ecco perché poi ho minimizzato i rischi e sono caduto di meno».

La passione per il calcio e il legame storico con il Barcellona

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Oltre alle due ruote, la carriera di Marc Márquez è sempre stata accompagnata da una grande passione per il calcio e in particolare per il Barcellona. Impegni sportivi permettendo, il pluricampione ha spesso seguito dal vivo le sfide più importanti dei blaugrana al Camp Nou, assistendo in passato anche ai big match contro Atlético Madrid e Siviglia nei quarti di finale di Champions League. Indimenticabile resta soprattutto il dicembre 2019, quando ebbe l’onore di battere il calcio d’inizio del Clásico tra Barcellona e Real Madrid, terminato 0-0, dichiarando prima della gara: «A me e mio fratello piace il calcio e siamo tifosi del Barcellona».