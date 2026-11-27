Nuovo stadio Sinigaglia a Como, i dettagli del progetto aggiornato: capienza oltre 15mila posti e nuove tribune

Prende forma la nuova versione del nuovo stadio del Como, con importanti aggiornamenti rispetto alla proposta iniziale depositata dal club lariano. Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, dopo il primo deposito del febbraio 2025 e le integrazioni di luglio nate dalle indicazioni della Soprintendenza, lo scorso 13 novembre la società ha consegnato a Palazzo Cernezzi un nuovo documento di fattibilità delle alternative progettuali, corredato dal piano finanziario e dagli allegati tecnici.

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Capienza, architettura e spazi commerciali del nuovo impianto

Il progetto rivisto conferma l’altezza massima di 19 metri e introduce una struttura più uniforme, dotata di copertura su tutti e quattro i lati e di torri faro integrate nell’impianto. Viene invece superata la soluzione a gradoni rivolta verso il lago, bocciata dalla Soprintendenza, pur mantenendo apposite aperture per preservare i cannocchiali visivi sul primo bacino. Anche lo sviluppo interno cambia, passando da cinque a quattro piani fuori terra.

Sul piano della capienza, l’impianto supererà i 15mila spettatori, includendo le aree hospitality e un settore ospiti da circa 800 posti. Tra le novità più significative spicca l’inversione delle curve, che porterà il tifo organizzato biancoblù a posizionarsi sotto il Monumento ai Caduti. Sul fronte strutturale, si prevede la demolizione e ricostruzione dei distinti e della curva ospiti, mentre il lato sud sarà conservato e dotato di una nuova copertura armonizzata con il resto dello stadio. Accantonata infine l’idea dell’albergo: nei distinti sorgeranno ristoranti panoramici e bar vista lago, mentre nella curva est troveranno spazio attività commerciali attive tutto l’anno.

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L’iter burocratico e i prossimi passaggi verso i cantieri

La consegna degli atti non implica l’imminente apertura dei cantieri. Il Comune affiderà ora a una società esterna l’analisi del piano finanziario per verificare investimento, durata della concessione, canone e sostenibilità economica. Bisognerà inoltre stabilire se le modifiche siano sostanziali oppure limitate. Solo successivamente spetterà alla Giunta comunale dichiarare la pubblica utilità dell’opera, aprendo la strada alla progettazione definitiva, alla Conferenza dei servizi decisoria, alla firma della concessione e alla progettazione esecutiva.