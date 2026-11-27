Pagelle Venezia Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Venezia Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27.
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VENEZIA (3-5-2): Stankovic 7.5; Halhal 6.5, Moreno 6.5 (76′ Bella-Kotchap sv), Juan Jesus 6; Hainaut 6, Kike Perez 6 (76′ Dagasso sv), Busio 6 (57′ Helgason 6.5), Sohm 6, Haps 6; Yeboah 6 (70′ Rrahmani 5.5), Adams 5 (70′ Lauberbach 5.5). All. Nicola
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski 7.5; Vitik 5 (46′ Darmian 6), Casale 6, Theate 6.5; Zortea 5.5, Pobega 6 (88′ Libra sv), Ferguson 6, Alhassane 6.5; Bernardeschi 5 (56′ Orsolini 5.5), Odgaard 5.5 (66′ Piccoli 5.5), Mbangula 5.5 (56′ Cambiaghi 6). All. Palladino