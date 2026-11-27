Moviola Venezia Bologna: gli episodi dubbi del match diretto da Colombo, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27

Si è giocata la sfida della 13° giornata Venezia Bologna: ecco la moviola del match di Serie A diretta dall’arbitro Colombo. Ecco cosa è successo nella sfida:

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Episodio insolito e destinato a far discutere nel corso della sfida tra Venezia e Bologna. I padroni di casa erano infatti riusciti a sbloccare il risultato trovando la rete del vantaggio grazie a Reda Halhal ma l’esultanza dello stadio è stata congelata dall’intervento della tecnologia. Dopo un check al VAR durato circa cinque minuti, il direttore di gara ha infatti deciso di annullare la marcatura, riportando il punteggio in parità.

Perché il check VAR in Venezia-Bologna è durato 5 minuti

A catturare l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori non è stata soltanto la decisione finale, bensì l’eccezionale durata della revisione. L’azione è rimasta ferma per circa cinque minuti prima che arrivasse il verdetto definitivo sul terreno di gioco.

Alla base di questa attesa così prolungata non vi è stata una semplice complessità nella ricostruzione geometrica dell’azione, bensì un inconveniente tecnico: si è infatti verificato un problema di comunicazione audio tra la sala VAR e l’arbitro designato per l’incontro. Un contrattempo che ha rallentato lo scambio di informazioni tra i colleghi al monitor e il direttore di gara in campo, costringendo entrambe le squadre a una lunga pausa prima di conoscere l’esito della valutazione.

Il motivo dell’annullamento: fuorigioco di Kike Pérez

Risolto il problema di collegamento tra campo e sala video, è arrivata la comunicazione ufficiale della decisione arbitrale. La rete siglata da Reda Halhal è stata invalidata per una posizione irregolare ravvisata nello sviluppo dell’azione offensiva dei lagunari.

Nello specifico, il check ha portato all’annullamento del gol a causa del fuorigioco di Kike Pérez giudicato attivo nel corso della manovra che aveva propiziato la realizzazione del compagno di squadra. Il gioco è dunque ripreso con un calcio di punizione in favore del Bologna, cancellando il momentaneo 1-0 del Venezia dopo una delle revisioni più lunghe della stagione.