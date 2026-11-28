Liberali si racconta tra Milan, Como e chiamata in Nazionale: «Milan? Non avevo percepito le motivazioni da parte loro. Con Fabregas ci siamo parlati»

Nel pieno dell’entusiasmo per la prima convocazione nella Nazionale maggiore, Mattia Liberali ha ripercorso sulle pagine di SportWeek il retroscena legato alla chiamata di Roberto Mancini. Le sue parole:

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ITALIA?– «Stavo giocando con la PlayStation a FC27 per provare la mia carta. Aggiungerei finalmente: i mesi prima, tra partite e trasferte, non ero riuscito quasi mai a trovare il tempo. Ho visto sulla chat di squadra il messaggio scritto da Caqueret: ‘Grande, Matti!’. Ho aperto Whatsapp, mi avevano fatto tutti i complimenti. Poi vado su Instagram e il primo post che mi esce è il video di Mancini in cui diceva i nomi dei convocati: c’era anche il mio. La prima telefonata l’ho fatta ai miei genitori. Non sembravo felice ma perché volevo andare lì e vivere l’esperienza,. Mancini non mi ha detto nulla di particolare se non di stare tranquillo»

CATANZARO – «In Serie B all’inizio non è stato facile. Era la prima esperienza lontano da casa e arrivavo da un ambiente come quello del Milan: molti ragazzi sottovalutano la differenza tra una Primavera e la Serie B. Ho messo 7 chili di muscoli, ma devo metterne su ancora. La differenza quando gioco la sento molto, soprattutto nei contrasti con gli altri giocatori»

TRA MILAN E COMO… – «La mia cessione da parte dei rossoneri? Sinceramente non avevo percepito le motivazioni da parte del Milan. Sono stato poi onorato dal loro interesse. Ho ricevuto messaggi anche da figure della dirigenza ma avevo scelto dall’inizio di andare al Como»

COMO E FABREGAS – «Con Fabregas ci siamo parlati, ma c’è stato poco da dire. È stato sufficiente guardare la squadra, lo stile di gioco: credo si sposi bene con le mie caratteristiche. Como è una realtà giovane, fatta di ragazzi umili ma ambiziosi, tutti con la testa sulle spalle. Nico Paz mi ha impressionato. Baturina? Fortissimo mentalmente. Mi piace molto interpretare il calcio in maniera spagnola»