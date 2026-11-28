Il difensore norvegese, dimesso mercoledì dopo un forte attacco febbrile, è stato ricoverato di nuovo al San Martino per un mal di testa acuto: in dubbio anche per il Torino

Nuova apprensione in casa Genoa per Leo Østigård, difensore centrale norvegese ed ex Napoli. Venerdì 27 novembre il giocatore è stato ricoverato di nuovo all’ospedale San Martino di Genova per un forte mal di testa, pochi giorni dopo le dimissioni dopo quella che sembrava una semplice influenza con febbre alta.

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Cosa è successo

Il primo ricovero era avvenuto nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 novembre, per un attacco febbrile accompagnato da cefalea. Il difensore era stato seguito dall’équipe del professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive, e dimesso mercoledì dopo una nottata tranquilla e accertamenti rassicuranti. Ora sono attesi nuovi controlli, e le condizioni verranno valutate con ogni probabilità lunedì.

Salta la doppia sfida con l’Inter

Østigård non sarà della partita di campionato di sabato 28 novembre a San Siro né di quella di Coppa Italia contro l’Inter, in programma martedì 1° dicembre alle 21. Daniele De Rossi, allenatore del Genoa ed ex centrocampista della Roma, aveva già escluso il centrale dalla trasferta: “Leo non verrà a Milano, non è in condizioni per giocare questa partita”. Resta in dubbio anche la sfida di campionato con il Torino. Tra gli assenti rossoblù c’è inoltre Tommaso Baldanzi, trequartista, fermo per un problema al polpaccio.

Cosa succede ora

Il club, in attesa dei risultati degli esami, non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause del malessere. L’attenzione è massima, ma la priorità resta la salute del giocatore, mentre De Rossi dovrà ridisegnare la difesa in vista di due sfide ravvicinate contro i campioni d’Italia.