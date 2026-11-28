Mancini, il commissario tecnico dell’Italia ripercorre il traumatico addio dell’agosto 2023, svela i retroscena sul ritorno in azzurro e si sbilancia sulla lotta Scudetto

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport in occasione del suo 62° compleanno. L’allenatore ha affrontato numerosi argomenti, tornando in particolare sulla controversa decisione di lasciare la panchina azzurra nell’agosto del 2023 per accettare l’offerta dell’Arabia Saudita.

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Il tecnico ha riconosciuto apertamente i propri errori, raccontando i problemi di comunicazione con Gabriele Gravina e soffermandosi anche sull’importanza che avrebbe potuto avere Gianluca Vialli in quella vicenda. Spazio, inoltre, alle ambizioni mondiali, al futuro di Nicolò Zaniolo e alla corsa Scudetto.

Mancini, l’addio alla Nazionale e il retroscena su Gravina

DIVORZIO CON LA NAZIONALE – «Alla base di tutto c’è stata una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Pensavo da un po’ di mesi delle cose, cioè che lui fosse intenzionato a cambiarmi alle prime difficoltà. Parlavamo da mesi dello staff e io lasciavo perdere, facevo finta di niente, nel frattempo le settimane passavano e i nodi non si scioglievano. Riprendemmo il discorso dopo la Nations League in Olanda e non arrivammo a conclusioni, poi ci fu un mese di silenzio».

LA SCELTA DELL’ARABIA SAUDITA – «Così iniziai a parlare con gli arabi, che si erano presentati molto prima. Un amico mi aveva chiamato mesi prima dicendo delle cose, prospettandomi una soluzione di quel genere e io l’avevo anche presa in considerazione. Sbagliai a non dimettermi dopo la Nations League, ma sinceramente io non volevo andarmene. Avrei voluto rimanere, non era mia intenzione lasciare, però a volte succedono delle cose. Penso di aver fatto un errore, soprattutto di valutazione di certi aspetti che andavano trattati. Se l’avessimo fatto probabilmente non sarebbe accaduto nulla. Avrei dovuto prendere un aereo, volare a Roma e chiarirmi col presidente».

IL PENTIMENTO E VIALLI – «Quando ho capito di aver fatto una grossa cazzata? Subito, ma non potevo più tornare indietro. L’Arabia si è rivelata un’avventura complicatissima. Se ci fosse stato Luca Vialli, avremmo parlato e quindi avremmo risolto tante cose».

Mancini, il ritorno sulla panchina dell’Italia e le ambizioni mondiali

IL RITORNO IN NAZIONALE – «Dopo l’addio di Spalletti chiesi a Gravina di farmi rientrare? Non mi era piaciuto com’era finita. Numerosi miei colleghi non hanno gradito la scelta di Malagò? Quella è tutta invidia, queste cose accadono ogni giorno nei club: esoneri, dimissioni, rientri. Ho riconosciuto il mio errore senza cercare attenuanti, né alibi. Ho tentato una spiegazione e mi sono scusato a più riprese».

IL CASO PIRLO – «Quest’anno sono tornato sulla panchina dell’Italia grazie al caso Pirlo? Anche la prima volta fu così, mon ero io il ct designato, ma Carlo Ancelotti. Hanno virato su di me quando lui ha scelto altro. Sono un uomo fortunato? Ci vuole un po’ di fortuna ogni tanto».

OBIETTIVO MONDIALE – «Ho detto che vinco i Mondiali così come dissi che avremmo vinto gli Europei? Non puoi cercare di conquistare una cosa se non ci credi fino in fondo. Quando abbiamo costruito la prima Nazionale, in giro non c’era nessuno che credesse in noi. Eravamo la settima, ottava in Europa. Dicevano che Verratti e Jorginho non avrebbero potuto giocare insieme e hanno formato un centrocampo fantastico. Siamo stati quattro anni senza perdere una partita, quindi abbiamo costruito, abbiamo giocato bene, molto bene, adesso dobbiamo ripeterci».

Mancini, l’allarme sui giovani italiani e la critica ai club

I GIOVANI ITALIANI – «Sono stato costretto a convocare ragazzi che non avevano ancora giocato in Serie A, dal momento che la presenza degli italiani è ridotta al 30 per cento. Una percentuale imbarazzante, non posso fare altro che andare a cercare giovani con potenzialità in grado di crescere. E devo correre dei rischi mettendoli dentro in partite importanti. Ci sono ragazzi con enormi qualità, per esprimerle hanno bisogno di tempo e esperienze. Per me conta l’aspetto tecnico, è quello che mi interessa quando scelgo un giocatore. Poi in un secondo tempo cerco di capire in che ruolo possa rendere meglio, ma solo il campo può darmi questa risposta».

IL RAPPORTO CON I CLUB – «I club non hanno alcun interesse per la Nazionale, che deve trovare le soluzioni da sola. È inutile che ci lamentiamo della situazione che si è venuta a creare da almeno 20 anni, dobbiamo soltanto cercare i giocatori e fargli fare esperienza rischiando di perdere qualche partita. Spiegatemi perché le proprietà straniere dovrebbero essere interessate alla nostra Nazionale».

LA SCONFITTA IN BELGIO – «L’ultima sconfitta in Belgio? Ci siamo rimasti male. All’inizio avremmo firmato per quel percorso, ma quando arrivi lì speri sempre di andare avanti. Col Belgio abbiamo perso meritatamente. Ho rivisto il 4-1 per capire le ragioni di una sconfitta del genere. Per 45 minuti non hanno fatto niente più di noi. Due, tre episodi hanno cambiato la partita. Siamo stati un po’ leggeri in certe situazioni difensive. Io credo che risulteranno più importanti e formative le due col Belgio che le due con la Francia».

Mancini, la porta resta aperta per Zaniolo: il pronostico sullo Scudetto

ZANIOLO – «Chi è il calciatore incompiuto, quello sulla cui riuscita avrei scommesso ma che ha deluso? Non vado troppo indietro, io penso che Zaniolo abbia un potenziale importante. Quando l’ho chiamato in Nazionale, al primo allenamento sembrava un bambino che giocava con i grandi, al terzo un grande che giocava con i grandi, oggi per le qualità fisiche e tecniche che possiede dovrebbe essere una star del calcio italiano. Dopo l’ultimo episodio considero esaurita la sua esperienza con la Nazionale? No, io chiamo chi nel periodo delle convocazioni sta giocando bene, chi può dare qualcosa alla squadra e poi con me Nico si è sempre comportato correttamente, al di là dei problemi personali che ha avuto. Io spero che faccia il possibile per tornare. Gli irregolari mi piacciono perché sono quelli che fanno la differenza. Noi possiamo lavorare su tutti i princìpi e le tattiche che vogliamo e conosciamo, ma poi ci sono le partite che vengono risolte da chi sa giocare, non c’è niente da fare. Non puoi pensare di poter dominare tutte le volte, devi anche saper soffrire e se hai un giocatore che ha qualcosa in più te la decide lui con una giocata».

LOTTA SCUDETTO – «Chi lo vince lo Scudetto? Penso la Roma. Saranno contenti i laziali? Credo che l’Inter sia la squadra migliore. Avevo molta fiducia nel Napoli all’inizio, però ha avuto troppi infortuni. Sulla Lazio posso dire questo: non puntate sul suo crollo».