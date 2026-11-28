Mercato Roma, accordo vicino per il rinnovo di Mario Hermoso: il difensore spagnolo verso la permanenza fino al 2029
La Roma è pronta a compiere un passo importante nella programmazione delle prossime stagioni. La società giallorossa è infatti sempre più vicina a definire il rinnovo contrattuale di Mario Hermoso, diventato uno dei punti di riferimento della retroguardia di Gian Piero Gasperini.
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Il difensore spagnolo è attualmente legato al club capitolino da un accordo in scadenza al termine della stagione, ma il suo futuro sembra ormai indirizzato verso la permanenza nella Capitale.
Calciomercato Roma, Hermoso verso il rinnovo fino al 2029
Come riportato dal Corriere dello Sport, per definire il prolungamento contrattuale di Hermoso mancherebbe soltanto la firma. Il nuovo accordo dovrebbe legare il centrale spagnolo alla società giallorossa fino al 30 giugno 2029.
Un’operazione importante anche per evitare di perdere il calciatore a parametro zero al termine dell’attuale stagione.
Calciomercato Roma, Hermoso centrale nel progetto di Gasperini
La volontà della dirigenza di trattenere Hermoso rappresenta un significativo segnale di fiducia nei confronti del difensore. Lo spagnolo è diventato un interprete importante della difesa a tre di Gasperini, nella quale può mettere a disposizione esperienza, qualità tecnica e capacità di impostazione.
La permanenza del centrale garantirebbe continuità al reparto arretrato giallorosso, preservando uno degli elementi funzionali alle idee dell’allenatore.
Calciomercato Roma, la dirigenza lavora alla continuità del progetto
Oltre alle possibili operazioni in entrata, la Roma è dunque impegnata nella gestione delle situazioni contrattuali dei propri calciatori. Il rinnovo di Hermoso consentirebbe alla società di consolidare l’organico e pianificare con maggiore serenità le future strategie di mercato.
Si attende ora la firma sul nuovo contratto, ultimo passaggio prima dell’ufficialità.