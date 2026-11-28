Calciomercato Inter, Fabrizio Romano svela la posizione della società nerazzurra e di Alessandro Bastoni di fronte all’interesse del Barcellona

Il futuro di Alessandro Bastoni continua a tenere banco in ottica calciomercato. Il difensore dell’Inter è da tempo apprezzato dal Barcellona, tanto che nelle ultime settimane è stata ipotizzata la possibilità di un suo trasferimento in Catalogna già durante la sessione invernale.

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A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha ridimensionato sensibilmente le possibilità di un addio del centrale nerazzurro a gennaio.

Calciomercato Inter, il retroscena sull’interesse del Barcellona per Bastoni

INTERESSE DEL BARCELLONA – «Bastoni è un giocatore apprezzato dal Barcellona, che ha provato già a prenderlo ma che non ha affondato perché Flick cercava un tipo diverso di giocatore. Immaginarlo al Barça a gennaio per me è molto difficile, molto improbabile».

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Calciomercato Inter, la posizione della società nerazzurra sul futuro di Bastoni

POSSIBILE ADDIO A GENNAIO – «L’Inter non vuole perderlo e lui è completamente focalizzato sull’Inter, è un giocatore cruciale per il club. Quindi vederlo andare via a gennaio è molto improbabile. Questo è lo stato delle cose ad oggi».

Calciomercato Inter, Bastoni resta un pilastro del progetto nerazzurro

Le indicazioni fornite da Romano evidenziano come, nonostante l’apprezzamento del club blaugrana, non ci siano attualmente i presupposti per immaginare una partenza imminente del difensore.

Bastoni rappresenta infatti un elemento centrale del progetto tecnico dell’Inter, sia per le sue qualità difensive sia per il contributo offerto nella costruzione della manovra. La volontà della società nerazzurra di trattenerlo, unita alla concentrazione del calciatore sugli obiettivi stagionali, rende dunque particolarmente improbabile un trasferimento a gennaio.