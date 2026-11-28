Flop Inter Miami nei playoff MLS: Columbus Crew fatali al 92′, termina la stagione di Messi e Suárez

Si interrompe subito, già al primo turno dei playoff, la corsa dell’Inter Miami verso la riconferma sul trono della Major League Soccer. I campioni in carica della MLS sono stati infatti eliminati dai Columbus Crew, capaci di imporsi anche in gara-2 con il punteggio di 1-0 grazie a una rete decisiva allo scadere di Rodríguez a segno al 92′ per chiudere definitivamente i conti nella serie.

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La serie compromessa in gara-1 e le scelte di Kily González

Il ko maturato nei minuti di recupero del secondo confronto ha sancito un epilogo amaro per la squadra guidata da Kily González. Il cammino dell’Inter Miami nella post-season si era infatti già complicato pesantemente in gara-1, conclusa con una netta sconfitta per 3-0 che aveva costretto i campioni uscenti a inseguire senza margine d’errore nel match di ritorno. Nonostante il tentativo di rimonta, la solidità dei Columbus Crew e la zampata finale di Rodríguez hanno spento ogni speranza di prolungare la serie.

Bilancio stagionale per Messi e Suárez: titolo di capocannoniere, ma nuova uscita precoce

Per le due stelle ex Barcellona cala così il sipario sulla stagione con largo anticipo rispetto alle aspettative della vigilia. L’eliminazione al primo turno coinvolge in prima persona Lionel Messi e Luis Suárez. Per la Pulce, in particolare, si tratta di un copione già visto negli Stati Uniti: è infatti la seconda volta dal suo approdo a Miami che non riesce a superare il primo ostacolo dei playoff.

Resta comunque molto positivo il bilancio individuale del numero 10 argentino nell’arco dell’annata. Pur senza riuscire a trascinare il club fino in fondo nella fase finale, Lionel Messi ha chiuso il campionato laureandosi capocannoniere della regular season grazie a uno straordinario bottino di 26 gol in 31 presenze, confermandosi ancora una volta decisivo sul piano realizzativo.