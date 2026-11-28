Calciomercato Como, novità importanti sul futuro di Nico Paz in vista della prossima estate. Tra Real Madrid e Premier League

Il rendimento straordinario di Nico Paz con la maglia del Como ha acceso inevitabilmente i riflettori dei principali top club europei. Il talento argentino continua ad attirare l’interesse di numerose società italiane ed estere, alimentando indiscrezioni costanti in vista delle prossime finestre di calciomercato. A fare ordine sullo stato reale della trattativa e sulle tempistiche di un eventuale trasferimento ci ha pensato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube per delineare tutti gli scenari legati al trequartista lariano.

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Tempistiche, retroscena Mourinho e la recompra del Real Madrid

Secondo quanto ricostruito dal giornalista, ogni discorso legato a un addio di Nico Paz va rimandato alla prossima sessione estiva, escludendo movimenti già a gennaio. Al centro della partita resta soprattutto il Real Madrid, che detiene un’opzione precisa sul cartellino del calciatore, oltre al retroscena relativo alla scorsa estate e al rifiuto opposto a José Mourinho pur di restare protagonista in Serie A:

“Mancano 7 mesi al mercato e può cambiare ogni cosa: il timing dell’operazione Nico Paz non è gennaio. Dire oggi cosa farà a giugno è vendere cose false: dire che piaccia a tutti in Inghilterra è naturale. Bisognerà capire cosa vuole fare il Real Madrid: ha una clausola di recompra da 80 milioni ed è valida solo nel 2027, sarà un dentro fuori. L’estate scorsa Nico ha avuto il coraggio di andare da Mourinho in una call e dirgli: “Grazie mister ma io voglio restare a Como perché voglio giocarle tutte e da protagonista”. Bisogna capire da ora cosa vuole fare il Real Madrid e cosa vuole fare il giocatore: non ci si pensa oggi”.

La valutazione del Como e il possibile addio a giugno

Oltre all’interesse concreto dei club di Premier League e ai tentativi passati dell’Inter in Italia, resta da considerare la posizione di assoluta forza economica del Como. Qualora i Blancos decidessero di non esercitare la propria opzione, il prezzo fissato dalla società lombarda supererebbe infatti la soglia degli 80 milioni di euro, pur lasciando intravedere una possibile separazione a fine stagione:

“E’ scoppiata questa mania, dire che lo vogliono è logico: tutti lo vorrebbero. In Italia l’Inter ci aveva provato. Aggiungo una cosa: se non dovesse essere il Real Madrid, il Como chiederebbe più di 80 milioni, si ragionerebbe su cifre molto molto alte. Chi vorrà prenderlo dovrà mettere in conto una spesa importante: ma credo che in estate ci sono ottime chance tra Nico e il Como di separarsi”.