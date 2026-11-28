Thiago Silva ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Fluminense fino al 31 dicembre 2027: il comunicato del club brasiliano

Una storia d’amore calcistica destinata a proseguire ancora. La dirigenza del Fluminense ha formalizzato l’intesa per estendere il contratto del proprio leader difensivo, Thiago Silva: il centrale brasiliano ha apposto la firma su un nuovo accordo fino al 31 dicembre 2027, garantendo così la sua esperienza alla formazione di Rio de Janeiro per un’altra intera annata sportiva.

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Dal settore giovanile di Xerém ai primi trionfi: i numeri di un’icona

La bacheca e le statistiche raccontano meglio di qualsiasi parola il peso specifico del veterano nella storia della società carioca. Sommando le sue tre diverse esperienze in maglia tricolor, il difensore ha già tagliato il traguardo delle 229 apparizioni ufficiali, impreziosite da ben 19 reti realizzate. Un percorso cominciato prestissimo sui campi del vivavio di Xerém, culla dei talenti del club, dove il giovane calciatore si è formato dall’età di 11 anni fino ai 18.

Il salto tra i professionisti avvenne poi nel triennio compreso tra il 2006 e il 2008, periodo in cui il giocatore — ribattezzato dal pubblico “O Monstro” per autorità e strapotere fisico — si impose subito come punto fermo della retroguardia, risultando decisivo per mettere in bacheca la Copa do Brasil del 2007 e per spingere la squadra fino all’ultimo atto della Copa Libertadores 2008.

L’impresa al Mondiale per Club FIFA 2025 e il capitolo conclusivo

Dopo aver consacrato il proprio nome nell’élite del calcio europeo e mondiale, il centrale ha riabbracciato i colori del Fluminense nel 2024, rimanendo al centro del progetto tecnico fino alla conclusione della passata stagione. Proprio con la fascia al braccio ha guidato l’indimenticabile spedizione statunitense alla Coppa del Mondo per Club 2025, torneo in cui i brasiliani hanno sovvertito ogni pronostico eliminando diverse superpotenze internazionali e arrendendosi soltanto in semifinale.

Rientrato a Rio de Janeiro quest’anno per vivere l’ultima pagina della sua straordinaria parabola agonistica, Thiago Silva ha dunque deciso di posticipare ancora l’addio ai campi: il nuovo contratto fino a fine 2027 suggella definitivamente un matrimonio sportivo senza tempo.