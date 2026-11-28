Malagò racconta un retroscena riguardo le elezioni FIGC: «Marotta mi ha annunciato la candidatura di Galliani, poi ho chiamato Adriano e gli ho detto: ma veramente?»

Cresce l’attesa per la sfida decisiva ai vertici del calcio italiano. Lunedì 14 dicembre, nella cornice dell’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino, l’assemblea federale elettiva metterà di fronte Giovanni Malagò e Adriano Galliani ìnella corsa alla guida della FIGC. Giovanni Malagò ha parlato in un’intervista al quotidiano La Stampa:

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PAROLE – «Marotta mi ha annunciato la candidatura di Galliani, poi ho chiamato Adriano e gli ho detto con franchezza: ma veramente? Non ci posso credere! Mi ritrovo contro quelli che ad aprile mi avevano candidato»

JUVE – «Anche la Juventus si è schierata con Galliani? Non mi risulta che Chiellini sia contento di questa inversione a U, è una vicenda incomprensibile tutta all’italiana»

CT ITALIA – «Penso che un presidente di federazione debba ascoltare tutti, ma arriva un momento in cui la faccia è la mia e io tiro le somme. Ho scelto Roberto Mancini perché riconosco il suo lavoro con i giovani e la sua conoscenza, poi perché alcuni atleti della nazionale mi dicono: “Mancini tutta la vita”. Quello della prima squadra è solo il picco del movimento, abbiamo una Under 21 fortissima».