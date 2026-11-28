Roberto D’Aversa, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli di Serie A 2026/27

Archiviato il ko interno all’esordio contro il Genoa, il Sassuolo di Roberto D’Aversa si appresta ad affrontare il Napoli domenica 29 novembre alle ore 15 al Mapei Stadium con l’urgenza di spezzare una serie negativa di sei sconfitte consecutive e muovere una classifica ferma a quota 8 punti. Intervenuto in conferenza stampa al Mapei Football Center, il tecnico neroverde ha tracciato la rotta per provare a fermare i partenopei.

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La lezione dopo il Genoa e la mentalità contro le big

Analizzando la sconfitta al debutto e l’approccio richiesto contro una grande del campionato, D’Aversa chiede cinismo e massima attenzione: “Si è fatto tesoro del fatto che a volte non ci si debba far influenzare dal risultato, che ci ha visti sconfitti in casa, ma è chiaro che quello che viene fuori è che se fai degli errori in Serie A ti castigano. Da parte nostra domani, contro dei campioni, ci deve essere la partita perfetta, cercando di sfruttare quello che riusciremo a fare, ma ovviamente contro queste squadre devi concedere il meno possibile”.

Sull’atteggiamento e la cattiveria sotto porta l’allenatore aggiunge: “Abbiamo avuto a fine primo tempo delle occasioni per riaprire la partita, dunque con il Napoli non ti puoi permettere di concedere nulla e soprattutto quando ti capita la possibilità di far gol devi essere cattivo e determinato, ma col Genoa tante situazioni dove avremmo potuto creare altre situazioni siamo venuti meno. Era la prima partita dopo il cambio di allenatore, è naturale reagire, ma i risultati sono negativi da troppo tempo e non ci si deve abituare alla sconfitta”.

Nessun calcolo in vista dei prossimi scontri diretti: “Io metterei prima il focus sulla partita di domani. Sulla carta affrontiamo una squadra più forte di noi ma sfido qualsiasi mio giocatore a pensare di affrontare un giocatore più debole di lui in ogni zona del campo. Anche perché l’obiettivo è ben chiaro, dobbiamo andare in campo per salvarci, bisogna fare qualche colpo contro le big“.

Modulo, infortuni e le condizioni di Berardi, Volpato e Bakola

Sul fronte tattico e dell’infermeria, D’Aversa fa chiarezza sulle opzioni a disposizione dopo il grave stop di Adzic: “La squadra è stata costruita per il 4-3-3 ma quando sono arrivato abbiamo perso in nazionale sia Bakola che Adzic. Adzic è stato veramente sfortunato, Bakola la gestione, mi riferisco alla Nazionale, poteva rientrare per far sì che guadagnasse qualche giorno. Chiaro che se ho la possibilità di fare il 4-3-3 con dei ricambi allora si può giocare, contro il Genoa non c’era possibilità e ho pensato al 3-4-3. Bakola e Volpato faranno parte dei convocati, sulla carta si potrebbe fare anche il 4-3-3, poi domani vedremo”.

Chiosa infine sulle condizioni di Domenico Berardi: “Viene da un infortunio molto grave, altri giocatori non sarebbero rimasti in Serie A, ma Domenico è un giocatore forte, ha sempre voglia di lavorare, l’ho dovuto frenare io. Ora bisogna riportare tutti su una certa condizione, ci sono le gare, ma lui è uno che bisogna più frenarlo che caricarlo”.