Moviola Inter Genoa: gli episodi dubbi del match diretto da Ayroldi, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27

Notte intensa ma ben gestita per l’arbitro Giovanni Ayroldi, chiamato a dirigere la sfida tra Inter e Genoa, dominata dai nerazzurri con un netto 4-0. Nonostante il punteggio ampio, non sono mancati gli episodi chiave in area di rigore, con l’intervento decisivo della tecnologia nel finale della prima frazione e una gestione disciplinare attenta lungo tutto l’arco dell’incontro.

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Primo tempo: gol annullato a Dimarco col VAR e rigore per fallo di Otoa

L’avvio di gara scorre senza particolari sussulti arbitrali, eccezion fatta per due fuorigioco fischiati a Marcus Thuram nei primi dieci minuti (al 5′ e al 10′). I primi provvedimenti disciplinari arrivano nella fase centrale della frazione: al 17′ Nicolò Barella finisce sul taccuino del direttore di gara per un intervento falloso, imitato al 28′ dal compagno di squadra Carlos Augusto, anche lui ammonito correttamente da Ayroldi. Regolari le prime due reti dell’Inter, firmate da Lautaro Martinez al 29′ e da Marcus Thuram al 40′.

Il momento più caldo della moviola si concentra però negli istanti finali del primo tempo:

44′ – 45′ (Gol annullato a Dimarco): Lautaro Martinez serve in verticale Federico Dimarco , che insacca rasoterra per il potenziale tris. L’arbitro Ayroldi interrompe però i festeggiamenti su indicazione del VAR : dopo il check, la rete viene giustamente annullata per posizione di fuorigioco iniziale.

serve in verticale , che insacca rasoterra per il potenziale tris. L’arbitro interrompe però i festeggiamenti su indicazione del : dopo il check, la rete viene giustamente annullata per posizione di iniziale. 45+1′ – 45+3′ (Calcio di rigore per l’Inter): In pieno recupero, Sebastian Otoa commette fallo in area di rigore. Ayroldi, ben appostato, non ha dubbi e indica subito il dischetto. Decisione corretta che porta alla trasformazione del 3-0 da parte di Petar Sucic.

Secondo tempo: regolare il poker di Thuram e giallo a Marcandalli

Nella ripresa i ritmi si abbassano e la direzione di gara diventa più lineare. Al 54′ è del tutto regolare il gol del definitivo 4-0 firmato ancora da Thuram, bravo ad avventarsi su un rimpallo in area senza commettere infrazioni.

Sul fronte falli, l’arbitro applica un metro uniforme: sanziona con precisione gli interventi irregolari di Andy Diouf (62′), Johan Vasquez (66′) e Sucic (72′), mentre al 73′ estrae il cartellino giallo all’indirizzo del difensore rossoblù Alessandro Marcandalli per un fallo tattico che interrompe la ripartenza avversaria.