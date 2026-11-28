La Lazio vola a quota 35 punti dopo 13 giornate: un dato storico che profuma di Scudetto

Il successo esterno conquistato sul campo del Torino per 1-2 nella tredicesima giornata di Serie A proietta la Lazio in una dimensione statistica d’élite. Grazie ai tre punti maturati allo Stadio Olimpico Grande Torino, i biancocelesti toccano quota 35 punti in classifica dopo appena 13 gare disputate, entrando di diritto in un ristrettissimo club della storia del massimo campionato italiano.

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Il club esclusivo dei 35 punti in 13 giornate: Lazio dietro solo a Juventus e Napoli

Considerando l’assegnazione dei 3 punti a vittoria, la Lazio diventa infatti soltanto la terza squadra nella storia della Serie A capace di raggiungere o superare la soglia dei 35 punti nelle prime 13 giornate di torneo. Prima della formazione capitolina, soltanto Juventus e Napoli erano riuscite a mettere a referto una partenza così travolgente sul piano della media punti.

Ancora più significativo è il dato storico legato all’epilogo del campionato: 5 delle ultime 6 squadre che hanno tagliato questo traguardo dopo tredici turni (escludendo le stagioni condizionate da penalizzazioni) hanno poi conquistato lo Scudetto al termine dell’annata sportiva. L’unica eccezione registrata in questa particolare serie statistica riguarda il Napoli della stagione 2017/18, protagonista di una cavalcata straordinaria ma superato al fotofinish nella corsa al titolo (dato Opta).

Il racconto di Torino-Lazio 1-2: Provstgaard e Isaksen lanciano la fuga biancoceleste

A certificare il primato e lo straordinario momento di forma della squadra guidata da Gennaro Gattuso è stata una prova di grande solidità e cinismo contro i granata. La Lazio ha indirizzato la sfida già nella parte finale della prima frazione di gioco grazie a un micidiale uno-due nel giro di un paio di minuti: prima il vantaggio siglato da Provstgaard al 42′, immediatamente seguito dal raddoppio firmato da Isaksen al 44′ che ha permesso agli ospiti di andare all’intervallo sul doppio vantaggio.

Nella ripresa il Torino ha provato a riaprire i giochi accorciando le distanze al 62′ con Adams, ma la retroguardia biancoceleste ha retto l’urto fino al triplice fischio, blindando una vittoria pesantissima che conferma le ambizioni di vertice del club capitolino.