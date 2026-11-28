Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato dopo la vittoria contro il Torino. Le sue dichiarazioni

Al termine della sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A tra Torino e Lazio, Gennaro Gattuso ha analizzato il successo dei biancocelesti ai microfoni di DAZN. Il tecnico ha elogiato la personalità del proprio gruppo, capace di superare le difficoltà iniziali e le assenze pesanti senza mai perdere la propria identità di gioco, gettando poi lo sguardo sui prossimi impegni in calendario.

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L’analisi di Torino-Lazio: identità, reazione e gestione della pressione

Nonostante un avvio complicato contro i granata, la Lazio ha saputo reagire con maturità e qualità nella costruzione della manovra, lasciando pienamente soddisfatto il proprio allenatore:

«Non ci snaturiamo. Abbiamo sempre continuato a stare sul pezzo, questa si chiama mentalità. Sono orgoglioso di tutto questo. Potevamo anche pareggiare, potevamo pure vincerla meglio perché abbiamo avuto altre occasioni. Sono molto felice oggi».

Sulla lettura tattica dei novanta minuti e sul valore del collettivo al netto delle defezioni, Gattuso aggiunge: «E’ vero nel primo tempo abbiamo sofferto, ma non dobbiamo avere paura. E’ una squadra che si allena, che ha entusiasmo. Non è solo questione di correre. Oggi ogni volta che uscivamo dalla pressioni siamo stati bravi. Una squadra che si diverte e oggi ci mancavano anche giocatori importanti».

Il ritorno di Sarri, il derby della Capitale e il messaggio ai tifosi

Lo sguardo si sposta poi sull’incrocio imminente con Maurizio Sarri, sull’attesa per il derby e sulla tappa intermedia contro l’Atalanta, tema su cui il tecnico predica calma ed equilibrio:

«Giusto che applaudano Sarri, l’applauso glielo farò anche io, poi speriamo sia equilibrata. Dobbiamo essere bravi a gestire la pressione di uno Stadio da 50mila. Le partite importanti si parla poco mi conosci (in riferimento a Brocchi). Pensiamo all’Atalanta, dopo il derby. A Roma già da due mesi fanno queste domande, ma io non sono abituato così. Vero è un derby ma ci sono sempre i 3 punti, non è che c’è un bonus».

Chiosa finale dedicata all’affetto del popolo biancoceleste e a un simpatico siparietto sul futuro viaggio verso la Danimarca: «Lo sognavo e ringrazio i tifosi. Dovevamo essere bravi per farli ritornare». E sulla scommessa legata alla Scandinavia: «Visto che una crociera non l’ho mai fatta. Con questa scusa andrò in Scandinavia quando avrò tempo».