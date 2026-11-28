Mercato Napoli, Lorenzo Lucca potrebbe lasciare gli azzurri a gennaio. Tre destinazioni e possibili sostituti per Allegri

L’avventura di Lorenzo Lucca con la maglia del Napoli è nuovamente giunta al capolinea. Dopo una prima metà di stagione priva di acuti — caratterizzata da 13 presenze totali (10 in Serie A e 3 in Champions League) senza alcuna rete all’attivo — la dirigenza partenopea ha inserito il centravanti ventiseienne nella lista dei partenti per la sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro sia per trovare una nuova sistemazione al giocatore, legato al club da un ingaggio da 2 milioni di euro, sia per consegnare a Massimiliano Allegri un attaccante più prolifico.

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Le pretendenti in Serie A: Genoa favorito, ipotesi Esposito col Sassuolo e pista Bologna

Nonostante l’investimento superiore ai 36 milioni di euro sostenuto complessivamente per prelevarlo dall’Udinese — intermezzato dallo sfortunato prestito al Nottingham Forest e dal successivo rilancio estivo voluto dallo stesso Allegri — il bomber non è riuscito a imporsi all’ombra del Vesuvio. Sulle sue tracce si sono già mosse tre società del massimo campionato:

Genoa: i rossoblù sono in pole position. Dopo il grave stop di Lorenzo Colombo , finito ko per la rottura del legamento crociato anteriore destro, il Grifone cerca una punta già pronta e abituata alla Serie A ed è pronto ad affondare il colpo.

i rossoblù sono in pole position. Dopo il grave stop di , finito ko per la rottura del legamento crociato anteriore destro, il Grifone cerca una punta già pronta e abituata alla Serie A ed è pronto ad affondare il colpo. Sassuolo: insoddisfatti dal rendimento di Kieron Bowie (un solo gol in 12 gare), gli emiliani valutano il sorpasso inserendo nella trattativa il cartellino di Sebastiano Esposito , profilo particolarmente apprezzato da Allegri per duttilità tattica.

insoddisfatti dal rendimento di (un solo gol in 12 gare), gli emiliani valutano il sorpasso inserendo nella trattativa il cartellino di , profilo particolarmente apprezzato da per duttilità tattica. Bologna: i felsinei hanno effettuato un sondaggio esplorativo in vista della probabile restituzione anticipata di Artem Dovbyk alla Roma, ormai ai margini nelle scelte di Raffaele Palladino.

I sostituti nel mirino di Manna: da Zirkzee a Gustavo Varela

Parallelamente all’uscita di Lucca, il Napoli sta sondando diversi profili per potenziare il reparto offensivo e alimentare la rincorsa verso la zona playoff di Champions League. Oltre alla candidatura di Sebastiano Esposito, sul taccuino di Giovanni Manna figurano i nomi di Joshua Zirkzee e Gustavo Varela, principali indiziati per raccogliere l’eredità dell’ex Udinese alla corte di Massimiliano Allegri.