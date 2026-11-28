Mercato Napoli, Lorenzo Lucca potrebbe lasciare gli azzurri a gennaio. Tre destinazioni e possibili sostituti per Allegri
L’avventura di Lorenzo Lucca con la maglia del Napoli è nuovamente giunta al capolinea. Dopo una prima metà di stagione priva di acuti — caratterizzata da 13 presenze totali (10 in Serie A e 3 in Champions League) senza alcuna rete all’attivo — la dirigenza partenopea ha inserito il centravanti ventiseienne nella lista dei partenti per la sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro sia per trovare una nuova sistemazione al giocatore, legato al club da un ingaggio da 2 milioni di euro, sia per consegnare a Massimiliano Allegri un attaccante più prolifico.
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Le pretendenti in Serie A: Genoa favorito, ipotesi Esposito col Sassuolo e pista Bologna
Nonostante l’investimento superiore ai 36 milioni di euro sostenuto complessivamente per prelevarlo dall’Udinese — intermezzato dallo sfortunato prestito al Nottingham Forest e dal successivo rilancio estivo voluto dallo stesso Allegri — il bomber non è riuscito a imporsi all’ombra del Vesuvio. Sulle sue tracce si sono già mosse tre società del massimo campionato:
- Genoa: i rossoblù sono in pole position. Dopo il grave stop di Lorenzo Colombo, finito ko per la rottura del legamento crociato anteriore destro, il Grifone cerca una punta già pronta e abituata alla Serie A ed è pronto ad affondare il colpo.
- Sassuolo: insoddisfatti dal rendimento di Kieron Bowie (un solo gol in 12 gare), gli emiliani valutano il sorpasso inserendo nella trattativa il cartellino di Sebastiano Esposito, profilo particolarmente apprezzato da Allegri per duttilità tattica.
- Bologna: i felsinei hanno effettuato un sondaggio esplorativo in vista della probabile restituzione anticipata di Artem Dovbyk alla Roma, ormai ai margini nelle scelte di Raffaele Palladino.
I sostituti nel mirino di Manna: da Zirkzee a Gustavo Varela
Parallelamente all’uscita di Lucca, il Napoli sta sondando diversi profili per potenziare il reparto offensivo e alimentare la rincorsa verso la zona playoff di Champions League. Oltre alla candidatura di Sebastiano Esposito, sul taccuino di Giovanni Manna figurano i nomi di Joshua Zirkzee e Gustavo Varela, principali indiziati per raccogliere l’eredità dell’ex Udinese alla corte di Massimiliano Allegri.