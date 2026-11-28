Kalimuendo Milan: il club rossonero ha effettuato un sondaggio per l’attaccante del Nottingham Forest in vista del calciomercato di gennaio

La dirigenza del Milan continua a muoversi sotto traccia per individuare il profilo ideale con cui potenziare il reparto offensivo nelle prossime finestre di calciomercato. L’obiettivo dei vertici rossoneri è quello di farsi trovare pronti qualora si aprissero spiragli concreti su attaccanti giovani ma già abituati a confrontarsi con palcoscenici europei di alto livello, valutando al contempo più soluzioni alternative per non farsi cogliere impreparati.

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L’indiscrezione di Matteo Moretto: lavoro su Endrick e pista Kalimuendo

A fare il punto sulle strategie offensive del club di via Aldo Rossi è stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha rivelato come il Milan stia portando avanti un lavoro silenzioso su due piste ben precise: “Il Milan lavora da settimane a Endrick qualora ce ne fosse la possibilità. Un altro nome che però è sondato attualmente è Kalimuendo, ci sono stati dei sondaggi”.

Da un lato c’è dunque l’attenzione costante verso Endrick del Real Madrid, la cui situazione viene monitorata con grande cura dalla dirigenza rossonera da diverse settimane, pronta a cogliere al volo qualsiasi apertura si dovesse materializzare sul fronte trasferimenti. Dall’altro lato prende quota un’opzione parallela che porta in Inghilterra, dove i dirigenti milanisti hanno già avviato le prime esplorazioni informative per valutare margini di fattibilità, costi dell’operazione ed eventuale apertura alla cessione.

I profili tecnici: due identikit complementari per l’attacco rossonero

La scelta di seguire contemporaneamente Endrick e Arnaud Kalimuendo conferma la linea tracciata dal Milan sul mercato: puntare su attaccanti dinamici, capaci di attaccare la profondità e di integrarsi in un sistema di gioco moderno e ad alta intensità.

Endrick: classe 2006, rappresenta un centravanti esplosivo, dotato di straordinaria potenza fisica nei primi metri, baricentro basso e grande facilità di calcio verso la porta. Un profilo di caratura internazionale su cui il club rossonero mantiene i fari accesi in attesa di capire se ci saranno i presupposti per affondare il colpo.

classe 2006, rappresenta un centravanti esplosivo, dotato di straordinaria potenza fisica nei primi metri, baricentro basso e grande facilità di calcio verso la porta. Un profilo di caratura internazionale su cui il club rossonero mantiene i fari accesi in attesa di capire se ci saranno i presupposti per affondare il colpo. Arnaud Kalimuendo: attaccante francese classe 2002 cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain e affermatosi in Ligue 1 con le maglie di Lens e Rennes prima di trasferirsi al Nottingham Forest, unisce rapidità, capacità di svariare su tutto il fronte offensivo e ottimo senso del gol in area di rigore. I primi sondaggi avviati dal Milan testimoniano un interesse concreto per un giocatore già maturo tatticamente ma con ampi margini di crescita.

Nelle prossime settimane la dirigenza rossonera proseguirà i contatti per capire quale delle due strade potrà trasformarsi da semplice opportunità di mercato a vera e propria trattativa ufficiale.