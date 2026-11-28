Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus di Serie A 2026/27

Appuntamento di prestigio per il Como, atteso al Sinigaglia dal confronto di campionato contro la Juventus. Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, l’allenatore lariano Cesc Fabregas ha presentato la sfida analizzando il valore dei bianconeri, il rientro di alcuni elementi chiave dall’infermeria, la gestione dei portieri e la spinta del pubblico di casa.

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L’analisi sulla Juventus e la mentalità operaia del Como

Pur consapevole della forza dell’avversario, il tecnico spagnolo chiede ai suoi uomini personalità e zero timori reverenziali: “Vero che è una stagione diversa per noi. Tanti nuovi stimoli, dinamiche, ma la squadra lo sta gestendo molto bene. Ma sapete come la pensiamo qui a Como, è un’altra partita e sono tre punti. Giochiamo contro una grandissima squadra e un grandissimo allenatore. Spero che i ragazzi siano preparati per fare una grande partita. Cos’ha il Como più della Juve? Niente. Noi vogliamo fare la nostra partita. Sarà durissima. Quando la Juve accende il motore va a un livello alto. Serve la partita perfetta contro di loro”.

Un passaggio centrale riguarda l’atteggiamento del gruppo, costruito sull’abnegazione quotidiana di elementi come Smolcic: “Tutti sono importanti. C’è spazio per tutti, abbiamo usato tutti i giocatori disponibili. Per il resto la squadra è umile, con ragazzi che vogliono diventare grandi giocatori. Abbiamo un piano chiaro e giusto per loro. Tutti questi giocatori per me sono ‘operai’. Sono sempre disponibili, ascoltano. Poi magari bisogna tirare le orecchie in un modo o nell’altro ad alcuni. Magari una grande squadra non ha bisogno di fare questo ma sappiamo di dover gestire altre dinamiche. Speriamo di poter fare un gran lavoro”.

Infermeria, il dualismo Butez-Sanchez e l’effetto Sinigaglia

Buone notizie sul fronte dei convocati per Fabregas, che ritrova tre pedine importanti pur con condizioni atletiche differenti: “Ovviamente la Juve è molto forte, ti possono fare male in tanti modi. Dobbiamo essere attenti a gestire dinamiche importanti durante le gare. Tornano Diao, Caqueret e Addai. Chi è più indietro è Addai. Sono molto contento di avere più giocatori a disposizione”.

Chiarimento netto anche sull’alternanza tra i pali tra Jean Butez e Robert Sanchez, frutto di una scelta tecnica mirata a mantenere alta l’intensità interna: “Sui portieri è difficile risponderti, per me non è strano. C’è competizione e fa alzare il livello di uno o dell’altro. Li farà crescere. Anche a Robert Sanchez non è mai successo, me l’ha detto e l’anno scorso Butez giocava sempre. In futuro li farà crescere, mentalmente. Abbiamo due grandissimi portieri, abbiamo 26 punti. Sono molto contento di questa competizione. Di Jean non devo parlare, è una sicurezza per noi. Sono contentissimo di Butez, non ha fatto niente per giocare meno. Alla fine della stagione scorsa è arrivato stanco. Ha giocato tantissimo. Adesso chi gioca è chi sta più fresco”.

Infine, l’appello ai sostenitori lariani per trasformare lo stadio in un fattore decisivo: “Ogni volta nel calcio si è preparati con i piani gara, ma domani mi piacerebbe vedere un Sinigaglia pieno da prima del calcio d’inizio. Io da quando ero piccolo in Spagna la Juve è sempre stata la più storica in Italia. Quando giochi con il Como, i tifosi diventano un’arma in più”.