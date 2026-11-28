Bayern Monaco, fronte comune per Musiala: le parole di Kompany ed Eberl e il punto sull’infortunio

Il Bayern Monaco si stringe con compattezza attorno a Jamal Musiala in un momento particolarmente delicato della sua stagione. Alla vigilia della sfida di Bundesliga contro l’Amburgo, il club bavarese ha voluto ribadire piena vicinanza al proprio talento, impegnato nel percorso di recupero sia sul piano fisico sia su quello personale.

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Le dichiarazioni di Vincent Kompany prima di Bayern Monaco-Amburgo

A prendere per primo la parola è stato Vincent Kompany che ha invitato l’ambiente a proteggere il giocatore e a ridimensionare la pressione mediatica: “È una nuova fase, una nuova situazione, una nuova realtà. Dobbiamo semplicemente concedere un po’ di tempo a questo ragazzo. Jamal ha bisogno di un po’ di tranquillità e serenità per ritrovare la sua strada”.

Il tecnico dei bavaresi ha poi aggiunto un ulteriore passaggio rivolto all’esterno: “Guardiamo prima la persona dietro al calciatore. Forse anche voi media potete fare la vostra parte, così da tornare a parlare soprattutto di calcio. Ovviamente non posso dire agli altri come comportarsi, ma è quello che mi auguro”.

Le condizioni fisiche di Musiala e i tempi di recupero

Sul fronte sportivo, Musiala non figura nell’elenco dei convocati per questo turno di Bundesliga. Il trequartista, affetto da crisi di assenza neurologiche, ha infatti accusato un problema al muscolo posteriore della coscia, come reso noto dal Bayern Monaco attraverso un comunicato ufficiale. I tempi di recupero restano al momento ancora da definire e verranno valutati passo dopo passo dallo staff medico.

Il messaggio del direttore sportivo Max Eberl

Sulla stessa linea si è espresso anche Max Eberl intervenuto ai microfoni di Sky Sport DE nel pre-partita contro l’Amburgo: “Gli stiamo concedendo lo spazio necessario per staccare la spina, allontanarsi da tutto e tornare più forte”.

Il direttore sportivo ha infine ribadito l’unità d’intenti dell’intero club: “Lo sosterremo tutti. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo e mettiamo al primo posto Jamal Musiala come persona. E’ il momento di smettere di parlare. Il Bayern ha sempre saputo compattarsi nei momenti difficili come questo. Vogliamo superare insieme questa situazione complicata”