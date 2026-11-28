Pagelle Frosinone Parma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Frosinone Parma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani 6; Oyono 7, Calvani 6, Monterisi 6 (46′ Cittadini 6.5), Bracaglia 6.5 (78′ Terzic sv); Calò 7 (78′ Cichella sv), Masini 7; Ghedjemis 7, Schmid 6, Kvernadze 6 (74′ Zerbin 6.5); Bobcek 8 (82′ Fini sv). All. Alvini
PARMA (3-5-2): Daffara 6; Delprato 5.5, Troilo 5, Ndiaye 6; Cremaschi 5.5 (71′ Frigan 5.5), Fabbian 5.5 (59′ Almqvist 5.5), Nicolussi Caviglia 5.5 (59′ Bernabé 5.5), Keita 5.5, Carboni 5.5 (59′ Britschgi 5.5); Touré 5.5, Elphege 6. All. Gilardino