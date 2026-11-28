Moviola Frosinone Parma: gli episodi dubbi del match diretto da Bonacina, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27

Si è giocata la sfida della 13° giornata Frosinone Parma: ecco la moviola del match di Serie A diretta dall’arbitro Bonacina . Ecco cosa è successo nella sfida:

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Netto successo per 3-0 del Frosinone sul Parma allo stadio Benito Stirpe, una vittoria che consente alla squadra guidata da Massimiliano Alvini di interrompere la striscia di due sconfitte consecutive e rilanciarsi nella corsa europea. Partita corretta e priva di particolari sbavature arbitrali, in cui tutti gli episodi decisivi ruotano attorno alle occasioni da gol e allo show nella ripresa di Tomáš Bobček

Primo tempo: salvataggio regolare sulla linea di Monterisi e reti inviolate

La prima frazione scivola via senza episodi da segnalare in area sul piano disciplinare, ma con due interventi difensivi determinanti e tutti regolari. Il Parma sfiora il vantaggio con Elphege la cui conclusione a botta sicura viene respinta sulla linea da Ilario Monterisi: il pallone non varca completamente la linea di porta, rendendo superfluo l’intervento della Goal Line Technology.

Poco dopo è Touré ad approfittare di una lettura imprecisa di Gabriele Calvani calciando però fuori da ottima posizione. Sul fronte opposto, regolari sia il tentativo acrobatico di Bobcek sul cross di Farès Ghedjemis sia lo stacco aereo dello stesso Monterisi da corner, prima del duplice fischio sullo 0-0.

Secondo tempo: regolari tutti e tre i gol di Tomáš Bobček

Nella ripresa salgono i ritmi, ma la direzione di gara resta lineare anche nelle azioni che decidono l’incontro. Dopo il pallonetto di Elphege controllato da Lorenzo Palmisani e il destro a giro di Romano Schmid respinto da Giovanni Daffara si apre il monologo di Tomáš Bobček, autore di tre reti tutte regolari in circa 24-25 minuti:

1-0 Frosinone: sulla respinta corta di Daffara dopo il tiro di Ghedjemis, Bobček parte in posizione regolare, vince un pulito duello fisico con Troilo e deposita in rete senza commettere fallo.

sulla respinta corta di Daffara dopo il tiro di Ghedjemis, Bobček parte in posizione regolare, vince un pulito duello fisico con e deposita in rete senza commettere fallo. 2-0 Frosinone: azione manovrata da manuale con Schmid che verticalizza per Patrizio Masini il cui assist di prima trova Bobček in linea con i difensori avversari per la girata al volo vincente.

azione manovrata da manuale con Schmid che verticalizza per il cui assist di prima trova Bobček in linea con i difensori avversari per la girata al volo vincente. 3-0 Frosinone (80′): Alessio Zerbinrifinisce in area per Bobček, tenuto in gioco dalla retroguardia ducale prima del tocco che batte Daffara.

Nel finale regolare anche l’inserimento dello stesso Zerbin che sfiora il poker, dopo una conclusione dalla distanza di Mandela Keita disinnescata da Palmisani. Triplice fischio senza proteste e tre punti pienamente legittimati dai ciociari.