Disastro Manchester United, travolto 4-0 dal Brentford in casa: incubo retrocessione in Premier League

Notte fonda a Old Trafford per il Manchester United, travolto 0-4 dal Brentford nella 12ª giornata di Premier League. In una stagione già drammatica, i Red Devils incassano l’ennesima pesante sconfitta e scivolano in piena zona retrocessione, con appena 8 punti conquistati e una sola vittoria in campionato (il 5-2 sull’Ipswich Town del 30 agosto). A sbloccare il match nel primo tempo è Callum Wilson autore di una doppietta sui suggerimenti di Dango Ouattara tra la furia dei tifosi per l’atteggiamento difensivo di Harry Maguire

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Ripresa da incubo e record storici negativi per i Red Devils

Nella ripresa il Brentford dilaga ulteriormente con Kristoffer Ajerancora su assist di Ouattara, e con Kevin Schade a segno con uno scavetto su assist di Michael Kayode

Per Mauricio Pochettino l’avvio sulla panchina dello United è da dimenticare: due gare, zero gol segnati e otto subiti dopo lo 0-4 col Liverpool. I numeri evidenziano una crisi strutturale: 40 gol incassati (peggior difesa nei principali campionati europei), due o più reti subite in sei tempi consecutivi in Premier League e nessuna gara con la porta inviolata nelle prime dodici giornate, un dato che non si vedeva dal 1930/31, anno dell’ultima retrocessione.

Classifica critica e tensione in vista di gennaio

Resta a 8 punti la squadra di Pochettino, che domani rischia l’ultimo posto in base all’esito della sfida tra Crystal Palace e Hull City. Anche l’inserimento di Joshua Zirkzee non ha cambiato l’inerzia offensiva, mentre l’incertezza sul futuro di Bruno Fernandes accresce la tensione in attesa del mercato di gennaio.