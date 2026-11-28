Frosinone Parma, le dichiarazioni del tecnico dei ciociari Massimiliano Alvini nel postpartita della sfida di Serie A contro i ragazzi di Gilardino

La squadra di Massimiliano Alvini vince contro il Parma per 3-0 allo Stirpe nella tredicesima giornata di Serie A. Le parole rilasciate a Sky Sport:

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PAROLE – «Nel primo tempo non abbiamo finalizzato bene, in superiorità numerica ci abassavamo senza senso e lasciavamo al Parma la possibilità di rimanere compatto. Le scorie del 5-1 di San Siro te le porti dietro, ma sono una squadra giovane. Bobcek? Credo che dietro ci sia un grande lavoro dello staff e della società, nell’averlo presentato al momento giusto e non averlo bruciato quando non era ancora prontissimo»

INFORTUNIO KVERNADZE – «Non posso esprimermi, domani lo vedremo. Volevo toglierlo ma mi aveva già detto di star bene, speriamo solo non sia nulla di grave»

OYONO – «L’avevo già detto in qualche gara dello scorso anno, io esigo dei miglioramenti da lui in fase difensiva. Un calciatore eccellente si migliora, uno mediocre no, e Oyono è un giocatore eccellente»

IN CONFERENZA AGGIUNGE – «In Serie A puoi perdere 3-4 partite di fila, soprattutto per una neopromossa. La prima cosa però è dare un significato al campionato per l’obiettivo che si vuole raggiungere, l’importante poi è fare calcio e dare voglia e valore ai giocatori. In queste ultime gare, anche con la sconfitta di Milano, c’è sempre stato un buon Frosinone. Se del Frosinone ne parlano allenatori come Fabregas e Farioli, ne prendo atto e fa sicuramente piacere»