Frosinone Parma, le dichiarazioni del tecnico dei ducali Alberto Gilardino nel postpartita della sfida di Serie A contro i ragazzi di Alvini

La squadra di Alberto Gilardino perde contro il Frosinone per 3-0 allo Stirpe nella tredicesima giornata di Serie A. Le parole rilasciate a Sky Sport:

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PAROLE – «Ci aspettavamo questo Frosinone, nel primo tempo siamo riusciti a contenere i loro singoli. Nella ripresa hanno alzato i giri del motore e l’andare in vantaggio ha sbloccato gli equilibri della gara. Conta anche l’aspetto psicologico, perché crei qualcosa, segni, ma poi subisci gol. Il nostro obiettivo è troppo grande per sfilacciarci alle prime difficoltà»

PARTITA – «Nel primo tempo abbiamo commesso di nuovo gli stessi errori della scorsa settimana, contro la Roma”. Salgono quindi a 8 i gol subiti dagli emiliani nelle ultime due gare, un dato pesante e che obbliga ad alcune valutazioni anche per lo schieramento della linea difensiva: “Ho dei difensori che possono giocare a tre ma oggi abbiamo dovuto chiudere la partita giocando a quattro per una questione di necessità. Abbiamo le caratteristiche per poter cambiare in corsa»

NAZIONALE – «Giocatori del parma da poter portare in azzurro? Ce ne sono tanti. Per esempio, oggi Lontani non ha giocato perché la gara ormai era andata in un certo modo, ma sono consapevole delle sue potenzialità»