Pagelle Torino Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Torino Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27.
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TORINO (4-3-2-1): Perri 7; Patterson 5.5, Comuzzo 6, Coco 5, Cacciamani 5.5 (74′ Fortini 6); Casadei 5.5, Mandragora 6 (80′ Braganca 6), Gineitis 6; Vlasic 5 (58′ Oristanio 5); Adams 7 (80′ Pellegri 6), Simeone 6.5 (58′ Zapata 6). All. Abate
LAZIO (4-3-3): Mandas 7; Floriani 6 (82′ Lazzari 6), Doekhi 6, Provstgaard 7, Pedraza 6; Frattesi 6.5, Belahyane 6, Dele-Bashiru 5.5 (76′ Rovella 6); Isaksen 7 (62′ Cancellieri 6), Noslin 5.5 (70′ Pinamonti 6), Zaccagni 7.5 (70′ Gudmundsson 6). All. Gattuso