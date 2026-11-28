Ignazio Abate, allenatore del Torino, ha parlato così dopo la sconfitta contro la Lazio. Le sue dichiarazioni

Sconfitta di misura ma segnali incoraggianti sul piano della tenuta e dell’atteggiamento per il Torino, superato per 1-2 tra le mura amiche dalla Lazio. Al termine della sfida, l’allenatore granata Ignazio Abate si è presentato in sala stampa per analizzare l’andamento del match, soffermandosi sulla forza dell’avversario, sulla necessità di crescere nella gestione dei momenti chiave della gara e sulla condizione fisica del reparto avanzato.

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Il confronto con la capolista, il cinismo mancato e la crescita mentale

Nonostante il risultato negativo maturato davanti al proprio pubblico, Abate non boccia la prova offerta dai suoi ragazzi contro la prima della classe, sottolineando però come la differenza sia passata ancora una volta dalla maggiore lucidità sotto porta e da alcune disattenzioni difensive evitabili:

“C’è del lavoro da fare, abbiamo incontrato la capolista che non è li per caso. Oggi abbiamo fatto una partita giusta, ci è mancato un po’ di cinismo e nonostante i due gol presi siamo riusciti a rimanere in piedi, ma dispiace per il risultato. Ho parlato con la squadra e la società, il periodo è così e sappiamo che nel calcio quando capitano situazioni del genere dobbiamo stringerci sempre di più. Sono sicuro che i risultati arriveranno”.

Nel proseguo del suo intervento, il tecnico del Torino ha individuato nella maturità agonistica e nella lettura delle singole situazioni di gioco il principale margine di miglioramento su cui lavorare durante la settimana per invertire la rotta: “E’ una questione mentale, di maturità della squadra. Anche oggi abbiamo preso gol su una palla che potevamo difendere meglio, questo fa parte della lettura dei momenti. Il calendario è stato complicato ma c’è da tener botta in quello che si fa e continuare a perseverare perché vedo della luce”.

La gestione degli attaccanti e il recupero di Duván Zapata

Un passaggio specifico della conferenza post-partita ha riguardato infine le scelte offensive e lo stato di forma dei centravanti granata, con un focus particolare sul percorso di rientro di Duván Zapata: “Io credo che non abbiano fatto male questa sera, gli attaccanti gli ho visti in calo dal punto di vista fisico. Zapata sta recuperando una condizione molto buona e avere una prima punta fisica era una carta che in quel momento ritenevo opportuna”.

Con la compattezza garantita dal confronto interno tra squadra e dirigenza e il progressivo recupero atletico dei propri riferimenti offensivi, il Torino punta ora a trasformare le buone indicazioni raccolte contro la Lazio in punti preziosi già a partire dai prossimi impegni di Serie A.