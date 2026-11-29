Egemonia brasiliana in Copa Libertadores: il Palmeiras piega l’Estudiantes 1-0 e firma il quarto titolo della sua storia

Il Palmeiras sale nuovamente sul tetto del Sudamerica. I brasiliani hanno conquistato la Copa Libertadores superando in finale gli argentini dell’Estudiantes con il punteggio di 1-0: decisiva la rete messa a segno al 52′ da Ramón Sosa

Con questo trionfo, il club di San Paolo mette in bacheca la quarta Copa Libertadores della propria storia, dopo il primo storico successo del 1999 e la doppietta consecutiva firmata tra il 2020 e il 2021. La vittoria del Verdão certifica inoltre l’ottava affermazione consecutiva di una formazione brasiliana nella massima competizione continentale per club, confermando una netta egemonia verdeoro nel calcio sudamericano.

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Il percorso del Palmeiras fino alla finale

La cavalcata trionfale del Palmeiras era cominciata con il secondo posto nel girone F alle spalle del Cerro Porteño. Il destino ha poi rimesso subito di fronte le due squadre già agli ottavi di finale dove i brasiliani hanno avuto la meglio sui paraguaiani. Nei turni successivi il cammino è stato ricco di brividi: ai quarti è servita la lotteria dei calci di rigore per piegare gli ecuadoriani dell’LDU Quito, stesso epilogo necessario in semifinale per avere la meglio nel derby brasiliano contro il Fluminense.

Gli ex Serie A protagonisti nel Verdão

Nella rosa campione del Sudamerica spiccano anche tre volti ben noti al pubblico della Serie A. Il primo è Gustavo Gómez visto in Italia con la maglia del Milan tra il 2016 e il 2018. Accanto a lui figurano due ex giocatori della Lazio: Felipe Anderson e Andreas Pereira

Il ciclo leggendario di Abel Ferreira

Alla base dei successi del Palmeiras c’è soprattutto la guida di Abel Ferreira. Approdato sulla panchina del club nel novembre 2020, il tecnico lusitano ha aperto un’era irripetibile: è l’allenatore più vincente da quando siede sulla panchina paulista e con questa Copa Libertadores raggiunge quota dodici trofei conquistati, entrando definitivamente nella storia della società.