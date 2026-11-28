Pagelle Inter Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27
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INTER: Provedel 7; Bisseck 6.5, Akanji 6.5, Carlos Augusto 6.5 (59′ Stones 6); Diouf 7, Barella 7.5 (59′ Zielinski 6.5), Sucic 7, Jones 6.5, Dimarco 6.5 (82′ Luis Henrique SV); Thuram 8 (82′ Lavelli 6.5), Lautaro Martinez 7 (59′ Esposito 6). All. Chivu 7.5
GENOA: Bijlow 5.5; Marcandalli 5, Otoa 4.5, Vasquez 5; Ehizibue 5.5, Traore 5.5 (56′ Frendrup 6), Wiafe 6, Ellertsson 5.5 (82′ Havel SV), Mitaj 5 (67′ Meichtry 6); Messias 6 (56′ Vitinha 6); Osmajic 6.5 (67′ Venturino 6). All. De Rossi 5