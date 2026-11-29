Genoa, parla il tecnico Daniele De Rossi: «E’ mio compito riportare l’attenzione sugli aspetti positivi delle ultime settimane. Dovremo fare molto di più in Coppa Italia»

L’Inter batte 4-0 il Genoa al Meazza nella 13ª giornata di Serie A grazie ai gol di Lautaro Martínez , Petar Sučić e alla doppietta di Marcus Thuram. Nel post-gara, Daniele De Rossi ha commentato a Sky Sport e DAZN la partita, la prova dei singoli e i prossimi turni di campionato. Ecco le sue parole.

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PAROLE – «La partita non avrebbe preso una direzione diversa, sarebbe solo cambiato il risultato inizialmente. L’Inter è partita fortissimo e ci ha messo in difficoltà nei primi 10/15 minuti, poi siamo cresciuti e bisogna fare i complimenti a Provedel perché non si è trattato di occasioni sprecate. Se qualche episodio fosse andato diversamente avremmo potuto rimanere in partita, il rigore non mi sembra così netto. Dovremo fare molto di più per impensierirli martedì in Coppa Italia»

SINGOLI – «Ellertsson? Per me è il ruolo che sa interpretare meglio di tutti, mi piace molto quando gioca da mezz’ala o sulla trequarti. E’ un giocatore prezioso non solo per quello che fa in campo, ma anche per tutte le posizioni diverse che può ricoprire. Dobbiamo cercare di dargli stabilità, perché non possiamo continuare a spostarlo: per noi è determinante, faccio molta fatica a rinunciare a lui. Venturino? Lo vedo come un quinto offensivo, ma può giocare anche in altri ruoli. Due settimane fa ha giocato da quinto e ha fatto molto bene, a lui piace giocare sulla fascia e può darci tanta qualità»

REAZIONE – «La fortuna è che questa sconfitta è arrivata in un periodo in cui abbiamo ottenuto buoni risultati. E’ mio compito riportare l’attenzione sugli aspetti positivi delle ultime settimane, vanno analizzate le differenze che oggi si sono viste in campo. Non ho visto una squadra passiva o che non si è impegnata»