Hermoso-Inter, tentazione a costo zero: come procede la trattativa per il rinnovo con la Roma. Tutti gli aggiornamenti di mercato

Rinato sotto la gestione di Gian Piero Gasperini Mario Hermoso è tornato al centro delle dinamiche di mercato. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2027, la Roma lavora al prolungamento, ma sullo sfondo torna a farsi viva l’Inter, già vicina allo spagnolo nell’estate del 2024.

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Il retroscena del 2024 e la trattativa per il rinnovo con la Roma

Nell’estate 2024 i nerazzurri avevano accarezzato l’idea di ingaggiare Hermoso a parametro zero dopo l’addio all’Atlético Madrid, prima che la società scegliesse una linea più verde puntando su Tomás Palacios. Approdato nella Capitale con un triennale, dopo una prima annata complessa intervallata dal prestito al Bayer Leverkusen, lo spagnolo si è imposto come colonna della retroguardia giallorossa.

Nonostante i 32 anni che compirà a giugno, la Roma intende blindarlo: l’idea è proporre un rinnovo fino al 2029 rimodulando la parte fissa rispetto agli attuali 3,5 milioni di euro annui e aumentando la quota legata ai bonus. Secondo quanto riferito recentemente da Fabrizio Romano, l’intesa sarebbe ormai in dirittura d’arrivo, anche se nel mercato finché mancano le firme ogni scenario resta aperto.

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L’idea di Marotta a parametro zero e i numeri da fedelissimo di Gasperini

Proprio eventuali rallentamenti potrebbero favorire l’inserimento dell’Inter. Il presidente Beppe Marotta, specialista negli affari a parametro zero, valuta l’innesto di profili esperti a livello internazionale per affiancare i giovani nella prossima stagione.

Intanto Hermoso continua a essere insostituibile per Gasperini: in questa stagione ha già collezionato 16 presenze tra Serie A e Champions League arricchite da 4 gol, numeri che spingono il tecnico di Grugliasco a chiedere alla dirigenza un’accelerata decisiva per chiudere il rinnovo, proprio come avvenuto per Paulo Dybala