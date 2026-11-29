Zambrotta parla della super sfida tra Como e Juve: «Il Como è favorito, arriva meglio alla gara. Per la Juventus sarà dura. Dispiace vedere Vlahovic a 11 gol nella Super Lig turca»

Il doppio ex di Como e Juve, Gianluca Zambrotta, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

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PRONOSTICO COMO-JUVE – «Il Como è favorito, arriva meglio alla gara, senza fare l’uccello del malaugurio: è avanti di cinque punti ed è terzo in Champions League. Per la Juventus sarà dura: Fabregas al Sinigaglia non ha mai perso, anzi ha sempre vinto eccetto un pari con la Roma. La Juve però ha mostrato miglioramenti, anche se le ultime non erano partite complesse. Spalletti ha fatto molto turnover in Europa League, avrà tanti titolari riposati e Fabregas si aspetterà una Juventus vogliosa di fare risultato: non sarà facile, anche se fisicamente il Como mi è parso un po’ in calo. Giocano sempre gli stessi calciatori».

LA JUVE NON HA MAI VINTO 3 PARTITE DI FILA – «Di certo non può permettersi di perdere altri punti sul Como: rischierebbe addirittura di doversi guardare dietro. L’aspetto più importante è che la Juventus ha cominciato a segnare di più nonostante il tema del numero 9 sottolineato da Spalletti. Servirà una gara accorta».

SEGNALI DALL’OMONIA – «Mi ha fatto piacere – perché è italiano e ha qualità – vedere l’ottima partita e il bel gol di Cambiaso. E anche le buone risposte date da Ekhator titolare, in un ruolo dove oggi sicuramente manca qualcosa: potrebbe essere un’arma in più. Poi,certo, alla Juve mancano tanti giocatori, su tutti Yildiz…».

TEMA ATTACCANTI – «Le esternazioni di Spalletti non sono arrivate per caso, ha lanciato un messaggio alla società e avrà parlato con la dirigenza: a gennaio andranno a cercare un numero 9, perché né Kolo Muani né Woltemade lo sono, però bisogna capire che giocatore può arrivare e con quale formula. Scamacca gioca poco all’Atalanta e Spalletti lo conosce dalla Nazionale…A me dispiace vedere Vlahovic a 11 gol nella Super Lig turca: il Besiktas e Italiano lo fanno giocare sereno, senza troppe pressioni. Questo cambio di rendimento fa pensare che qualcosa alla Juventus non funzioni… Anche al Como, senza Kean, manca una punta: Douvikas non può giocarle tutte».

POCHI ITALIANI IN CAMPO – «Le squadre top di Serie A danno pochissimi giocatori alla Nazionale, quindi pochi azzurri sono abituati a partite ad alta difficoltà: è un problema da risolvere, si parta da questo. Lo stesso Como sta cercando di prendere talenti italiani da crescere. Poi, come dice Chiellini, i giovani italiani costano 5-10 volte di più di quelli stranieri: perché non si studia un modo per favorire questo passaggio, magari a livello fiscale? In federazione con Gianfranco Zola, Ranieri, Viscidi, Perrotta e Gigi Milani stiamo portando a termine un progetto sui giovani dai 5 ai 14 anni, per dar loro gli strumenti per emergere e migliorare. Ma i risultati non saranno immediati».

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