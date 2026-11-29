Settimana nera per Kimmich: espulso contro l’Amburgo per una tirata di capelli, lascia il campo in lacrime

Settimana particolarmente complessa in casa Bayern Monaco per Joshua Kimmich. Dopo aver acceso il dibattito interno definendo “inaccettabile” la gestione comunicativa del club attorno alla vicenda legata a Jamal Musiala il 31enne è incappato in un grave episodio disciplinare sul campo durante la sfida di Bundesliga pareggiata 0-0 sul terreno dell’Amburgo dalla squadra guidata da Vincent Kompany.

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Il cartellino rosso al 44′ e le scuse di Kimmich dopo Amburgo-Bayern Monaco

Nel corso del primo tempo della trasferta contro l’Amburgo, precisamente al 44′, Kimmich ha lasciato i compagni in inferiorità numerica rimediando un cartellino rosso diretto per aver tirato i capelli a un avversario. Un gesto istintivo che ha condizionato la gara dei bavaresi e che ha spinto il capitano ad abbandonare il terreno di gioco visibilmente scosso e quasi in lacrime.

Al termine dell’incontro, lo stesso Kimmich ha voluto metterci la faccia assumendosi ogni responsabilità senza cercare alibi: “Ho fatto un grande errore, non ho giustificazioni. Ancora non capisco cosa ho combinato. Un gesto stupido, devo scusarmi con la squadra”.

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Il retroscena: le critiche al club sulla gestione pubblica di Musiala

La tensione accumulata dal capitano del Bayern affondava le radici già nei giorni precedenti alla partita, quando Kimmich aveva criticato apertamente la società per l’esposizione mediatica riservata a Musiala, suscitando forti polemiche nell’ambiente tedesco: “Quello che non capisco è il modo in cui tutto questo viene comunicato pubblicamente. Questo non deve mai accadere a spese di un giocatore. Certo, il club è più grande di noi, i giocatori, ma non è più grande dell’essere umano. È assolutamente inaccettabile e non è degno del Bayern Monaco”.

Il capitano aveva poi chiarito il confine tra critiche sportive e tutela personale: “Quando si tratta delle prestazioni dei giocatori, le critiche sono legittime e dobbiamo accettarle. Fa parte del mestiere. Ma qui si trattava di un altro problema, che avrebbe dovuto essere risolto internamente e non pubblicamente”. Un momento delicato che ora il Bayern dovrà ricomporre dentro e fuori dal campo.