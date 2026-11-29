Pagelle Sassuolo Napoli: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
SASSUOLO: Muric 7; Walukewicz 6, Idzes 6, Caleta-Car 5.5, Doig 6 (64′ Obrador 6); Sulemana 6 (70′ Bakola 6), Matic 6.5, Thorstvedt 6.5; Berardi 6.5, Bowie 5.5 (64′ Esposito 6), Laurienté 6 (77′ Dominguez 6). All. D’Aversa 6
NAPOLI: Milinkovic-Savic 6; Spinazzola 6.5, Beukema 6, Rrahmani 6.5, Olivera 5.5 (62′ Favasuli 6); Anguissa 6 (77′ Giovane 5.5), Gilmour 6, McTominay 6; Politano 5.5 (62′ Neres 5.5), Hojlund 5 (83′ Lucca SV), Lang 6. All. Allegri 6