Paolo Zanetti, allenatore dell’Udinese, ha commentato così la vittoria contro la Fiorentina in Serie A 2026/27

L’Udinese supera la Fiorentina per 1-0 al termine di una gara combattuta, portando a casa tre punti fondamentali davanti al proprio pubblico grazie al gol decisivo di Sandi Lovric. Subito dopo il fischio finale, l’allenatore bianconero Paolo Zanetti ha analizzato la prova della sua squadra ai microfoni di DAZN, sottolineando la mole di occasioni create e soffermandosi sulle prestazioni dei singoli.

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L’analisi di Paolo Zanetti: il dominio nel primo tempo e i rischi nel finale

Soddisfatto per il risultato e per l’atteggiamento mostrato in campo contro un avversario di livello, Zanetti ha però evidenziato come l’Udinese avrebbe dovuto chiudere i conti già nella prima frazione di gioco, evitando di soffrire negli ultimi minuti:

“Oggi è stata una bella giornata e lo volevamo molto. Incontravamo una squadra di grande qualità e nel primo tempo dovevamo essere sopra di almeno 2/3 gol. Nel finale abbiamo rischiato di buttare all’aria una partita vinta meritatamente su tutti i fronti. Noi abbiamo creato moltissimo e loro pochissimo”.

Il ruolo di Zaniolo, l’assenza di Davis e gli elogi a Lovric e Kabasele

Nel proseguo dell’intervista, il tecnico dell’Udinese ha spostato l’attenzione sull’importanza del collettivo rispetto alle individualità, a partire dalla gestione di Nicolò Zaniolo: “Zaniolo deve fare la differenza, ma non deve fare tutto lui. Questa squadra ha giocatori interessanti in tutti i ruoli, se non si ha lo spirito di squadra non si fa nulla”.

Infine, Zanetti ha spiegato le scelte tattiche dettate dall’assenza di Keinan Davis, esaltando al contempo la leadership tecnica e caratteriale di Lovric e la solidità difensiva di Christian Kabasele: “Davis è uno dei nostri migliori giocatori, uno che sposta gli equilibri. Oggi non volevamo dare punti di riferimento. A volte si vede però che manca un centravanti d’area, che ci permetta di farci salire. Lovric è un giocatore che conosco bene, lui sa la stima che ho di lui, è un giocatore che fa entrambe le fasi ottimamente, ha cuore e gol nel bagaglio. Lui sta trascinando tutti, così come Kabasele che è alla seconda partita fantastica in difesa”.

Con questo successo sulla Fiorentina, l’Udinese di Paolo Zanetti conferma il proprio ottimo momento di forma e guarda con fiducia ai prossimi impegni di Serie A.