Gianluigi Buffon si racconta a tutto tondo a San Patrignano come ospite dell’Evolution Forum Day. Le sue dichiarazioni

Intervista a Gianluigi Buffon all’Evolution Forum Day di San Patrignano: i passaggi principali sulla sua carriera ripresi da La Gazzetta dello Sport.

RUOLO DI PORTIERE– «Quando ero un bimbo e volevo fare il calciatore, mai mi sarei sognato di fare il portiere. Adoravo e cercavo di emulare Paolo Rossi. Poi rimasi colpito dal portiere del Camerun N’Kono. Lo osservai quando in una partita il Camerun fu sconfitto e mi immedesimai in quella tristezza»

JUVE IN B – «Fu un’opportunità da cogliere per dimostrare che noi calciatori, quando indossiamo una maglia, non siamo solo mercenari. Avevo 28 anni e decisi di rimanere alla Juve. Oggi dico che la vita non ti lascia mai indietro e ti ripaga sempre; infatti, nel decennio successivo vincemmo 9 scudetti consecutivi»

CONTE – «Eravamo stati compagni di squadra. Ricordo la fine di un allenamento, avevo 33 anni. Andai via in fretta senza pensarci troppo. Ma lui mi chiamò e disse di tornare. Mi fece una ramanzina davanti a tutta la squadra. Rimasi imbarazzato c’erano anche molti giovani. Ho pensato che fosse un’occasione da cogliere. Pensai: se con me ha fatto così gli altri sarebbe in grado di distruggerli e questo era un modo per farlo capire alla squadra. Capii che Conte avrebbe fatto molto bene e infatti tornammo a vincere»

LIPPI – «Dentro al campo eravamo dei fratelli e dei guerrieri disposti a sacrificarci e ammazzarci l’uno per l’altro. Fuori dal campo ognuno aveva i propri interessi e le proprie amicizie. Io, per esempio, le ho sempre cercate fuori dal mio lavoro. Ma in campo eravamo una corazzata unica anche grazie all’aiuto che ci ha dato mister Marcello Lippi. Insegnarci la propensione ad aiutare i compagni in difficoltà, spendere una buona parola per gli altri»

ERRORI – «A 19 anni capitava di andare a ballare e fare serata. Qualcuno mi disse ‘la pagherai’, giovedì. Ebbene, la domenica dopo giocammo contro la Sampdoria. Presi 5 goal e mi stirai. Ho sempre pensato che la vita ci accolga con un dono e una frusta utile ad autoflagellarsi. Dopo quella domenica pensai che mi fosse arrivata una bella frustata. Se tu vuoi ottenere grandi risultati non puoi permetterti sgarri devi essere concentrato»

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

ITALIA – «C’è un rischio concreto: accettare che questa sia la nuova normalità. Prima eravamo abituati a vincere, ora il timore è che sia una condizione normale perdere, non qualificarsi. Speriamo che non succeda»