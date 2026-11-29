Candreva si racconta alla Gazzetta: «Da piccolo mi rasavo i capelli a zero per essere come Ronaldo. Il soprannome ‘Er puzza’? Rosicavo». Le sue parole

L’ex Lazio, Juve e Inter Antonio Candreva ha rilasciato una ricca intervista a La Gazzetta dello Sport, spaziando dall’arrivo in biancoceleste all’entusiasmo dei tifosi. Di seguito le sue dichiarazioni.

SACRIFICI – «Ai sacrifici dei miei genitori. Una volta dissi che se non avessi sfondato col calcio avrei fatto l’elettricista, ma la realtà è che non ho mai avuto un piano B. Sono cresciuto a Tor de Cenci, a Roma sud, tra i palazzoni di periferia. Miravo alle plafoniere delle lampade. Mio padre era un finanziere, mia madre un’operatrice scolastica. Non mi hanno mai fatto mancare nulla, neanche tagli strani dal parrucchiere: da piccolo mi rasavo i capelli a zero per essere come Ronaldo».

ESPERIENZA IN BIANCONERO – «No, e perché mai? Ho giocato con grandi campioni. La verità è che all’epoca non avevo un ruolo. Non avevo ancora trovato l’allenatore giusto. Giocavo un po’ davanti alla difesa, un po’ sulla trequarti, un po’ ovunque, ma senza continuità. Poi sono arrivati la Lazio e Reja».

INIZIO – «Ai tempi della Juve avevo parlato bene di Totti e De Rossi, così i tifosi se la presero, ipotizzando che fossi romanista. Fui accolto con uno striscione con su scritto ‘Benvenuto all’inferno’, e a Formello, in auto, me ne dissero di tutti i colori. All’inizio ero in difficoltà, ma Rocchi, Ledesma, Marchetti e tutti gli altri mi protessero».

SVOLTA CON IL NAPOLI – «Il 7 aprile 2012, in casa. Segnai dopo dieci minuti e andai immediatamente sotto la curva nord. Fu una liberazione. Non ho mai pensato di andare via, non sarebbe stato da me. Da quel giorno tra me e i tifosi è sempre stato amore. Come dico sempre, l’affetto che ho ricevuto alla Lazio non l’ho mai provato da nessun’altra parte. Ho vissuto anni straordinari. Resta il rammarico di aver perso tre finali».

ADDIO LAZIO – «Sì. Avevo 29 anni e svariate offerte, andar via fu difficilissimo. Mancò un po’ di chiarezza su diversi temi. Un po’ di verità. La storia della fascia, comunque, l’ho già chiarita: non è vero che rifiutai di fare il vicecapitano».

FINE CARRIERA – «Non ho vinto i trofei che meritavo. Ho giocato in grandi piazze, comprese Salernitana e Sampdoria. La retrocessione del 2024 è un altro rammarico importante. Rimpianto? Purtroppo, mio padre non mi ha visto smettere. È morto nel 2020, durante il Covid. Non si è mai vantato di avere un figlio calciatore. Mi sarebbe piaciuto vederlo sugli spalti durante il mio ultimo giro di campo»