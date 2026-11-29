Bufera sul Bayern Monaco tra infortuni e caso Neuer: perché cresce la tensione nello spogliatoio bavarese

Momenti di forte turbolenza in casa Bayern Monaco, dove il rendimento in campo e la serenità dello spogliatoio sono messi a dura prova da una lunga lista d’infortuni e da vicende extra-campo. Dopo il pareggio sul campo dell’Amburgo, i bavaresi rischiano di chiudere l’undicesima giornata di Bundesliga al terzo posto, penalizzati dalle assenze di Ismael Saibari , Serge Gnabry , Michael Olise , Harry Kane, Alphonso Davies, Manuel Neuer , Konrad Laimer e Jamal Musiala

Infortuni, caso Musiala e bufera sulla separazione di Neuer

Alle difficoltà fisiche si sommano tensioni interne: dopo la vicenda legata a Musiala, per il quale la società valuta un taglio d’ingaggio a seguito dei problemi fisici, tiene banco la separazione tra Neuer e la moglie Anika, arrivata poche settimane dopo la nascita della seconda figlia. Il portiere ha lasciato l’abitazione ai familiari, mentre Anika ha espresso il proprio dolore sui social:

“Il mio mondo sta andando in pezzi. Sono esausta, sopraffatta e porto un peso eccessivo. Vivo in uno stato di paura costante. Il mio sistema nervoso è arrivato al limite. Mi sento sola, anche in mezzo agli altri. Lotto molto più di quanto gli altri riescano a vedere. Sono svuotata emotivamente e vorrei semplicemente sparire per un po’”.

Nei giorni precedenti la 26enne aveva già pubblicato un messaggio duro contro il portiere:

“Non è una vergogna essere la donna che è stata tradita. È una vergogna essere un uomo che distrugge la propria famiglia, traumatizza i figli e la moglie a causa di un’amante, per poi dare agli altri la colpa del danno che lui stesso ha provocato”.

Le reazioni social e l’effetto nello spogliatoio

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Sul caso è intervenuta anche la terapeuta di coppia Ruth Marquardt criticando i padri che lasciano le compagne dopo la nascita di un figlio. Il post ha ricevuto riscontri e “mi piace” da diverse figure legate all’ambiente calcistico, tra cui Sophia Schneiderhan, compagna di Michael Ballack , Ann-Kathrin Götze, moglie di Mario Götze , Lina Kimmich, moglie di Joshua Kimmich , e l’ex moglie Nina Weiss, alimentando ulteriori tensioni nello spogliatoio.