Retroscena Como-Juventus: dalla Spagna svelano il corteggiamento bianconero a Cesc Fàbregas e i motivi del rifiuto

Nel giorno di Como-Juventus, valida per la 13ª giornata di Serie A, in Spagna El País accende i riflettori su Cesc Fàbregas alla guida dei lariani dal 2023. Il quotidiano iberico celebra il lavoro del tecnico, protagonista in campionato nella corsa alla Champions League e vera rivelazione dell’attuale League Phase della massima competizione europea.

Il futuro al Barcellona dopo Flick e il retroscena sul “no” alla Juventus

Secondo l’analisi spagnola, nonostante un rapporto in passato tiepido con una parte della tifoseria catalana, il Barcellona osserva con grande attenzione la crescita di Fàbregas in vista del post Hansi Flick. L’ex centrocampista viene infatti considerato un profilo ideale per guidare in futuro il gruppo guidato da Lamine Yamal

Sul fronte italiano emerge però un retroscena rilevante: nel recente passato la Juventus aveva cercato proprio Fàbregas per affidargli la guida tecnica, così come aveva fatto l’Inter nel 2025 dopo la separazione da Simone Inzaghi. Lo spagnolo ha tuttavia scelto di declinare la proposta bianconera per completare il proprio percorso senza bruciare le tappe, evitando il rischio vissuto da Thiago Motta nel passaggio dal Bologna alla panchina juventina.

Le parole di Fàbregas alla vigilia della sfida contro Luciano Spalletti

Stasera Fàbregas incrocerà proprio la Juventus guidata da Luciano Spalletti e alla vigilia ha presentato così il match: “La Juve non ha niente in più di noi, siamo due squadre che praticano un bel calcio e ci proveremo. Però quando accendono i motori vanno forte e stanno segnando tanto: per batterli dovremo fare la partita perfetta”.

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Infine un passaggio di grande stima verso il tecnico toscano: “Gli ruberei l’esperienza, ha fatto bene in tanti club. Io sbaglio ancora tanto, lui invece ha molta più fiducia in sé stesso. Devo ringraziarlo: l’ho incontrato cinque volte e mi ha sempre trattato benissimo. È una di quelle persone davanti alle quali quasi non so come comportarmi, mi mette un po’ in soggezione per il suo carisma”.