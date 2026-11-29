Pagelle Udinese Fiorentina: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27
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UDINESE: Okoye 6; Abankwah 6.5, Kabasele 6.5, Solet 6.5; Vojvoda 6.5 (61′ Zanoli 6), Zarraga 6 (71′ Bayo 6), Karlstrom 6, Kamara 6.5; Ekkelenkamp 6.5, Lovric 7 (88′ Miller SV); Zaniolo 7 (88′ Arizala SV). All. Zanetti 7
FIORENTINA: De Gea 7 (45’+2′ Christensen 6); Jimenez 5.5, Dragusin 5.5, Ranieri 5.5, Joao Mario 5 (46′ Valdepenas 6); Ndour 5, Fagioli 5, Brescianini 5 (46′ Gonçalves 6.5); Mastantuono 5 (68′ Beto 6), Pellegrino 6 (80′ Atta 6), Njie 5. All. Vanoli 5