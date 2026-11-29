Moviola Udinese Fiorentina: gli episodi dubbi del match diretto da La Penna, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27
Direzione di gara lineare e priva di grosse sbavature per l’arbitro Federico La Penna, chiamato a dirigere la sfida tra Udinese e Fiorentina, decisa dalla rete siglata da Sandi Lovric. Pur trattandosi di un match molto spezzettato sul piano agonistico e ricco di duelli fisici a centrocampo, il direttore di gara mantiene il pieno controllo dell’incontro adottando un metro di giudizio coerente e lasciando correre il gioco quando possibile senza ricorrere eccessivamente ai cartellini.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Primo tempo: regolare la rete di Lovric, corretto il fuorigioco di Kamara
La partita entra subito nel vivo dal punto di vista disciplinare con i fischi puntuali su Sandi Lovric al 2′ e su Alieu Njie al 6′. All’8′ arriva l’episodio principale della gara: Nicolò Zaniolo rifinisce per Sandi Lovric, che calcia sotto la traversa firmando l’1-0 per l’Udinese. La posizione del centrocampista bianconero al momento dell’assist è regolare e l’azione si sviluppa senza alcuna infrazione.
Nella fase centrale della prima frazione La Penna gestisce con autorevolezza la crescente intensità dei contrasti:
- 10′ – 15′ (Gestione falli): L’arbitro sanziona correttamente le irregolarità di Oier Zarraga, Jesper Karlstrom e Nicolò Zaniolo, interrompendo sul nascere le ripartenze viola.
- 19′ (Fuorigioco): Buona chiamata della squadra arbitrale sull’inserimento di Hassane Kamara, colto oltre la linea dei difensori della Fiorentina.
- 27′ – 44′ (Criteri uniformi): Fischio puntuale sul fallo in attacco di Alieu Njie (27′), così come sugli interventi duri di Christian Kabasele (40′) e Luca Ranieri (44′), tenuti sotto controllo con il solo richiamo verbale.
Corretta anche la gestione del recupero nel finale di tempo, prolungato oltre il minuto inizialmente concesso per permettere i soccorsi medici e la successiva sostituzione forzata dell’infortunato David de Gea al 45+2′.
Secondo tempo: il primo giallo è per Ranieri, metro costante nei duelli
Nella ripresa i contrasti diventano ancora più ruvidi e La Penna estrae il primo cartellino giallo della partita:
- 50′ – 58′ (Falli tattici): Il direttore di gara fischia con precisione gli interventi irregolari di Alieu Njie (50′), Sandi Lovric (52′) e del neoentrato Victor Valdepenas (58′).
- 60′ (Ammonizione a Luca Ranieri): Dopo il richiamo ricevuto nel finale di primo tempo, il difensore della Fiorentina finisce inevitabilmente sul taccuino dell’arbitro per un intervento in ritardo. Provvedimento ineccepibile.
- 66′ (Fallo di Zanoli): Corretto infine il fischio su Alessandro Zanoli, autore di un contrasto duro poco dopo il suo ingresso in campo.