Moviola Udinese Fiorentina: gli episodi dubbi del match diretto da La Penna, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27

Direzione di gara lineare e priva di grosse sbavature per l’arbitro Federico La Penna, chiamato a dirigere la sfida tra Udinese e Fiorentina, decisa dalla rete siglata da Sandi Lovric. Pur trattandosi di un match molto spezzettato sul piano agonistico e ricco di duelli fisici a centrocampo, il direttore di gara mantiene il pieno controllo dell’incontro adottando un metro di giudizio coerente e lasciando correre il gioco quando possibile senza ricorrere eccessivamente ai cartellini.

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Primo tempo: regolare la rete di Lovric, corretto il fuorigioco di Kamara

La partita entra subito nel vivo dal punto di vista disciplinare con i fischi puntuali su Sandi Lovric al 2′ e su Alieu Njie al 6′. All’8′ arriva l’episodio principale della gara: Nicolò Zaniolo rifinisce per Sandi Lovric, che calcia sotto la traversa firmando l’1-0 per l’Udinese. La posizione del centrocampista bianconero al momento dell’assist è regolare e l’azione si sviluppa senza alcuna infrazione.

Nella fase centrale della prima frazione La Penna gestisce con autorevolezza la crescente intensità dei contrasti:

10′ – 15′ (Gestione falli): L’arbitro sanziona correttamente le irregolarità di Oier Zarraga , Jesper Karlstrom e Nicolò Zaniolo , interrompendo sul nascere le ripartenze viola.

L’arbitro sanziona correttamente le irregolarità di , e , interrompendo sul nascere le ripartenze viola. 19′ (Fuorigioco): Buona chiamata della squadra arbitrale sull’inserimento di Hassane Kamara , colto oltre la linea dei difensori della Fiorentina .

Buona chiamata della squadra arbitrale sull’inserimento di , colto oltre la linea dei difensori della . 27′ – 44′ (Criteri uniformi): Fischio puntuale sul fallo in attacco di Alieu Njie (27′), così come sugli interventi duri di Christian Kabasele (40′) e Luca Ranieri (44′), tenuti sotto controllo con il solo richiamo verbale.

Corretta anche la gestione del recupero nel finale di tempo, prolungato oltre il minuto inizialmente concesso per permettere i soccorsi medici e la successiva sostituzione forzata dell’infortunato David de Gea al 45+2′.

Secondo tempo: il primo giallo è per Ranieri, metro costante nei duelli

Nella ripresa i contrasti diventano ancora più ruvidi e La Penna estrae il primo cartellino giallo della partita:

50′ – 58′ (Falli tattici): Il direttore di gara fischia con precisione gli interventi irregolari di Alieu Njie (50′), Sandi Lovric (52′) e del neoentrato Victor Valdepenas (58′).

Il direttore di gara fischia con precisione gli interventi irregolari di (50′), (52′) e del neoentrato (58′). 60′ (Ammonizione a Luca Ranieri): Dopo il richiamo ricevuto nel finale di primo tempo, il difensore della Fiorentina finisce inevitabilmente sul taccuino dell’arbitro per un intervento in ritardo. Provvedimento ineccepibile.

Dopo il richiamo ricevuto nel finale di primo tempo, il difensore della finisce inevitabilmente sul taccuino dell’arbitro per un intervento in ritardo. Provvedimento ineccepibile. 66′ (Fallo di Zanoli): Corretto infine il fischio su Alessandro Zanoli, autore di un contrasto duro poco dopo il suo ingresso in campo.