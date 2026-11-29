Esonero Vanoli: La Fiorentina ha preso questa decisione dopo la sconfitta contro l’Udinese. Cosa è successo

La Fiorentina conferma Paolo Vanoli alla guida tecnica della squadra nonostante la sconfitta rimediata contro l’Udinese secondo Sky. Al termine della partita, infatti, la dirigenza viola ha ribadito la piena fiducia nel proprio allenatore, escludendo qualsiasi cambio in panchina e scegliendo di proseguire lungo il percorso già tracciato.

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Nessun esonero per Paolo Vanoli: la linea tracciata con Fabio Paratici

In casa Fiorentina non ci sarà dunque alcun esonero né alcun ribaltone tecnico. La decisione della società si inserisce pienamente nel solco delle dichiarazioni rilasciate da Fabio Paratici prima del calcio d’inizio, a conferma di una strategia condivisa e di un ambiente compatto anche di fronte a un risultato negativo. I vertici del club hanno scelto di difendere la stabilità del gruppo, ritenendo che la continuità rappresenti la strada migliore per superare questo momento.

L’obiettivo della Fiorentina: archiviare l’Udinese e ripartire subito

Confermato Vanoli, la Fiorentina concentra ora tutte le proprie energie sul campo per mettersi alle spalle il passo falso contro l’Udinese. Lo staff tecnico e la squadra sono già proiettati verso i prossimi impegni ufficiali, con l’obiettivo di correggere gli errori commessi nell’ultima uscita, ritrovare subito i tre punti e riprendere la marcia in campionato.