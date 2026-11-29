Moviola Sassuolo Napoli: gli episodi dubbi del match diretto da Guida, valido per la 13ª giornata di Serie A 2026/27

Sfida equilibrata e ricca di tensione fino all’ultimo istante quella tra Sassuolo e Napoli, chiusa sullo 0-0 sotto la direzione di Marco Guida. Il fischietto di Torre Annunziata gestisce con esperienza novanta minuti caratterizzati da ritmi spezzettati e diversi duelli individuali, venendo chiamato in causa soprattutto nel finale di gara per un episodio in area neroverde risolto grazie all’ausilio della tecnologia.

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Primo tempo: fuorigioco millimetrico su Hojlund e giallo a Idzes

L’avvio di partita vede subito attenta la squadra arbitrale: al 3′ l’assistente alza puntualmente la bandierina fermando Rasmus Hojlund in posizione di fuorigioco, una chiamata non semplice ma corretta. Per il resto, la prima frazione scorre senza particolari sbavature disciplinari né contatti dubbi nelle due aree di rigore.

L’unico provvedimento della prima metà di gara arriva al 35′, quando Guida estrae il cartellino giallo all’indirizzo di Jay Idzes per un intervento in ritardo al limite dell’area, assegnando giustamente una punizione da posizione invitante al Napoli. Corretto anche il singolo minuto di recupero concesso al 45′.

Secondo tempo: ammoniti Matic e Neres, niente rigore al 93′ dopo il consulto VAR

Nella ripresa l’intensità dei contrasti aumenta e Guida mantiene un metro di giudizio uniforme:

57′ (Ammonizione a Nemanja Matic): Il centrocampista del Sassuolo spende un fallo tattico al limite per interrompere l’azione offensiva azzurra; giallo ineccepibile.

Il centrocampista del spende un fallo tattico al limite per interrompere l’azione offensiva azzurra; giallo ineccepibile. 80′ (Ammonizione a David Neres): L’esterno del Napoli interviene in modo scomposto e viene sanzionato correttamente, nonostante le proteste.

L’esterno del interviene in modo scomposto e viene sanzionato correttamente, nonostante le proteste. 90+1′ – 90+3′ (Il caso Caleta-Car e il check VAR): L’episodio chiave del match esplode in pieno recupero. Su un’azione nell’area piccola del Sassuolo, il Napoli protesta vibratamente per un presunto tocco di mano di Duje Caleta-Car. In prima battuta Guida lascia proseguire, poi al 90+2′ fa il segno del VAR per verificare l’accaduto. Dopo un attento consulto al 90+3′, il direttore di gara conferma la propria decisione iniziale: il tocco non è punibile e non viene concesso il calcio di rigore ai partenopei.

Regolare infine l’extra-time, prolungato fino al 90+7′ rispetto ai quattro minuti originari proprio per recuperare il tempo perso durante la revisione al monitor.