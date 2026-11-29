Infortunio Malen, preoccupazione in casa Roma durante la sfida contro il Monza: l’attaccante olandese è stato sostituito all’intervallo per un problema alla caviglia dopo aver segnato un gol e servito un assist
Brutte notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini durante la sfida contro il Monza, valida per la 13ª giornata di Serie A 2026/2027. L’attaccante olandese Donyell Malen è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco all’intervallo a causa di un problema alla caviglia, accusato dopo un contrasto nel corso del primo tempo.
Un episodio che preoccupa lo staff tecnico giallorosso, soprattutto considerando l’importanza assunta dal classe 1999 nel reparto offensivo della formazione capitolina.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Infortunio Malen, cosa è successo durante Roma Monza
Il problema fisico di Malen è arrivato nel corso della prima frazione di gioco, quando l’attaccante ha ricevuto un colpo alla caviglia.
Nonostante il fastidio, l’olandese ha inizialmente provato a stringere i denti, proseguendo la propria partita e rimanendo a disposizione dei compagni fino all’intervallo.
Durante la pausa, però, lo staff tecnico ha deciso di non correre ulteriori rischi. Gasperini ha quindi effettuato la sostituzione, mandando in campo Santiago Castro al posto dell’ex Aston Villa.
Roma Monza, Malen protagonista prima dell’infortunio: gol e assist per Soulé
L’uscita anticipata rappresenta una notizia particolarmente negativa considerando quanto mostrato da Malen nei primi 45 minuti.
L’attaccante olandese aveva infatti sbloccato il risultato al 12° minuto, portando in vantaggio la Roma con una rete che aveva indirizzato la partita.
Al 24° minuto, inoltre, aveva servito l’assist per il raddoppio di Matías Soulé, confermandosi decisivo anche nella costruzione delle occasioni offensive.
Lo stesso Soulé aveva poi realizzato il 3-0 al 36° minuto, permettendo ai giallorossi di andare al riposo con un vantaggio rassicurante.
Infortunio Malen, quando torna? Le ultime sulle condizioni dell’attaccante della Roma
L’attenzione è ora rivolta alle condizioni fisiche di Donyell Malen e all’eventuale entità del problema alla caviglia.
Il giocatore verrà monitorato nelle prossime ore per comprendere se si sia trattato soltanto di una forte contusione oppure di un infortunio che richiederà ulteriori accertamenti.
Al momento non sono stati comunicati tempi di recupero, né è possibile stabilire se l’olandese dovrà saltare i prossimi impegni.
Per Gasperini si tratta comunque di una situazione da seguire con attenzione: perdere un giocatore capace di incidere con gol e assist rappresenterebbe un problema per il reparto offensivo della Roma, impegnata nella corsa ai vertici della classifica.