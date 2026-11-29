Roma, Tony D’Amico ha rilasciato queste dichiarazioni prima del match contro il Monza di Serie A 2026/27

La Roma scende in campo all’Olimpico contro il Monza e nel prepartita il direttore sportivo giallorosso Tony D’Amico è intervenuto ai microfoni di DAZN per toccare i principali temi dell’attualità del club. Dall’inserimento nella nuova realtà capitolina al fianco di Gian Piero Gasperini fino alla presenza della famiglia Friedkin sugli spalti, passando per il futuro contrattuale di Mario Hermoso, seguito con attenzione anche dall’Inter, il dirigente ha fatto chiarezza sulle strategie della società.

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Il rapporto con Gasperini alla Roma e l’arrivo dei Friedkin all’Olimpico

Interrogato sull’impatto con la nuova piazza rispetto all’esperienza vissuta a Bergamo sempre insieme a Gasperini, D’Amico ha sottolineato l’entusiasmo e la sintonia professionale che facilitano il lavoro quotidiano nella Capitale:

«È una piazza diversa, importante. Con il mister c’era già una conoscenza maturata a Bergamo, quindi questo facilita me e lui nei nostri rapporti. Sicuramente è una piazza bellissima, spettacolare, in cui bisogna dare il massimo e lo stiamo facendo. Poi i risultati li vedremo a fine anno».

Il direttore sportivo della Roma ha poi commentato il ritorno allo Stadio Olimpico della famiglia Friedkin, accogliendo con grande soddisfazione la vicinanza della proprietà in un momento chiave della stagione:

«La presenza della proprietà oggi ci rende orgogliosi. Siamo tanto felici del loro arrivo. È un forte segnale di attaccamento, come del resto noi sappiamo perché attraverso il CEO loro sono in contatto quotidianamente con noi. Quindi è un motivo di orgoglio oggi e ci auguriamo di poter fare una buona prestazione davanti a loro».

Calciomercato Roma, D’Amico allo scoperto sul rinnovo di Mario Hermoso

Infine, spazio alle manovre di calciomercato e alla situazione di Hermoso, reduce da un’ottima prova europea a Parigi ma con il contratto in scadenza e finito nel mirino dell’Inter. D’Amico ha confermato la volontà comune di proseguire insieme:

«È un po’ che con Mario parliamo per poter chiudere il rinnovo. Mario è un giocatore importante per noi, credo che la Roma sia importante per lui. Ovviamente, giocando ogni tre giorni, è anche un po’ più complicato affrontare certi temi, però le volontà ci sono e cerchiamo di poter chiudere questo rinnovo il più presto possibile».

La Roma punta dunque a blindare al più presto il difensore spagnolo, respingendo gli assalti delle concorrenti e consolidando i pilastri della rosa a disposizione di Gasperini.