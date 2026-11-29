Roberto D’Aversa, allenatore del Sassuolo, ha commentato così lo 0-0 contro il Napoli. Le sue dichiarazioni

Il Sassuolo ferma il Napoli sullo 0-0 nella 13ª giornata di Serie A, conquistando un punto prezioso che interrompe la striscia di sei sconfitte consecutive e porta i neroverdi a quota 9 punti, sempre al terzultimo posto. Al termine del match, l’allenatore del Sassuolo Roberto D’Aversa ha analizzato la prestazione ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulla prova di carattere del gruppo, sull’impatto di Nemanja Matić e sulle priorità tattiche per risalire la classifica.

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L’analisi di Roberto D’Aversa: lo spirito di squadra e gli elogi a Matić

Soddisfatto per l’atteggiamento mostrato contro una big reduce dagli impegni di Champions League, D’Aversa ha elogiato la compattezza dei suoi giocatori, sottolineando come il pareggio stia persino stretto ai neroverdi:

“I ragazzi oggi sono stati bravi. Avevo chiesto loro di scendere in campo e giocare una partita da squadra. Nell’arco di un campionato ci sono quattro o cinque partite che possono indirizzarne il percorso e, nonostante affrontassimo una squadra forte come il Napoli, reduce anche dall’impegno in Champions League in settimana, devo dire che i ragazzi hanno fatto esattamente quello che avevo chiesto. Sono soddisfatto della prestazione. Difficilmente faccio complimenti dopo uno 0-0, ma credo che oggi questi ragazzi vadano soltanto elogiati per quello che hanno dimostrato in campo. Se ci avessimo creduto un po’ di più, avremmo potuto addirittura vincerla.”

Il tecnico del Sassuolo ha poi dedicato un passaggio speciale alla prestazione e alla professionalità di Matić: “Sulla sua gestione della palla penso che sia uno dei migliori in questo campionato, nonostante l’età. Quello che mi sta stupendo, soprattutto dopo la partita di oggi, è il fatto che riesca a mantenere un’intensità elevata per tutti i 90 minuti. In settimana ho parlato con lui, perché è uno di quei giocatori, insieme a Berardi, che vogliono sempre svolgere tutto l’allenamento, probabilmente perché altrimenti pensano di non essere a posto con la coscienza. Ma, considerando la sua età, credo che durante la settimana debba svolgere un lavoro di qualità, sia sotto l’aspetto della corsa sia sotto quello della forza, per poter continuare a giocare a ritmi elevati. Oggi devo dire che ha terminato la partita in crescendo. Quando un giocatore arriva a esprimersi a certi livelli, oltre alle qualità tecniche, dimostra anche qualità umane e uno spessore diversi rispetto agli altri. Siamo fortunati ad averlo in squadra, soprattutto per i giovani, che possono prendere esempio da un giocatore che, alla sua età, riesce ancora a offrire prestazioni di questo livello.”

La fase difensiva, i moduli e il recupero degli infortunati

Infine, D’Aversa ha fatto il punto sugli aspetti tattici da sistemare — a partire dalla tenuta della difesa e dal cinismo sotto porta — e sulla gestione fisica della rosa dopo la sosta:

“In passato, per quanto riguarda il mio sistema di gioco, ho sempre adottato il 4-3-3. Negli ultimi anni, invece, per esigenze legate alla rosa che avevo a disposizione, mi sono adattato alle caratteristiche dei giocatori. Nella scelta di accettare questa squadra ha sicuramente inciso il valore della rosa. È chiaro, però, che bisogna analizzare i numeri, che in questo momento ci dicono che siamo la peggior difesa: dobbiamo quindi sistemare principalmente questo aspetto. Allo stesso tempo, dobbiamo cercare di migliorare le qualità che la squadra possiede e soprattutto sfruttarle. Contro il Genoa, nonostante le tante occasioni da gol create, non siamo riusciti a segnare, così come è successo oggi. Quando c’è un cambio di allenatore, evidentemente qualche problema c’è.”

Chiosa finale sulle condizioni atletiche del gruppo: “Bisogna riportare in condizione i giocatori che erano infortunati, perché molti hanno giocato stringendo i denti e convivendo con alcuni problemi fisici. Durante la sosta per le nazionali abbiamo perso due giocatori, Bakola, che oggi è rientrato, e Adzic. Ci sono quindi diverse situazioni da sistemare affinché la squadra possa esprimere al meglio le proprie qualità. Prima di tutto, però, servono intensità e un atteggiamento positivo, soprattutto nella ricerca di una maggiore solidità difensiva: bisogna cercare di non prendere gol per poter vincere le partite.”